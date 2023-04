“De corazón, pido perdón, me arrepiento”: otro de los asesinos de fiscal paraguayo Pecci

Otro de los articuladores del crimen del que fue víctima el fiscal Marcelo Pecci, Francisco Luis Correa Galeano, pidió perdón público ante las autoridades colombianas y la familia del asesinado fiscal. En medio de una audiencia pronunció palabras de arrepentimiento y aceptó su responsabilidad de participación en este crimen.

El capturado y procesado, Correa, de 43 años, pidió perdón a las víctimas en el caso, su esposa y su hijo y a la sociedad colombiana y paraguaya por el asesinato ocurrido el pasado 10 de mayo de 2022. El fiscal Pecci se encontraba de vacaciones junto a su esposa y fue baleado en la isla Barú, de la ciudad de Cartagena.

Lea también: Estos son los rostros de los cinco capturados por el asesinato del fiscal Pecci

Tras una solicitud de principio de oportunidad por parte de la defensa de Correa Galeano, en el que se podría salvar de ser procesado penalmente, el asesino se pronunció públicamente en la audiencia para pedir perdón a la esposa, los papás y el hijo del fiscal.

La solicitud fue emitida debido a que Correa Galeano habría sido el encargado de delatar y ayudar con la captura a los dirigentes del crimen, los hermanos Ramón Emilio y Andrés Pérez Hoyos. Por esto, el hombre podría obtener el beneficio judicial.

“De corazón, primeramente pido perdón a Dios, familia del doctor Pecci, su señor padre, señora madre, sus hermanos, a la señora Claudia Aguilera, su hijo Marcelito, te quitamos el derecho de tener un papá. Muy arrepentido ante Dios y la sociedad, no pensé que con esto íbamos a causar tanto daño, no medí las consecuencias. Me comprometo a nunca más delinquir”, dijo el acusado, que aceptó responsabilidad en los hechos.

Le puede interesar: Capturado en Venezuela otro sicario del fiscal paraguayo asesinado en Cartagena, Marcelo Pecci

Posteriormente, el implicado solicitó que se suspendiera la audiencia desarrollada durante este viernes 28 de abril, lo cual se efectuó. El próximo 17 de agosto se llevará a cabo la diligencia en la que se aprobaría y pactaría el preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa del hombre para oficializar el beneficio de principio de oportunidad.

Cabe mencionar que por el caso del asesinato al fiscal paraguayo Pecci, ya fueron condenadas: el ciudadano venezolano Wendre Still Scott Carrillo, quien habría disparado contra el fiscal paraguayo; Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, supuesto responsable del transporte y la logística; Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño, presuntos involucrados en los seguimientos.

De igual forma, se conoce que el autor intelectual de este crimen sería Miguel Insfrán, alias ‘Tío Rico’, investigado en el Operativo A Ultranza PY, quien fue detenido en Brasil.