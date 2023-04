Acciones de Ecopetrol caen tras declaraciones de nuevo dirigente de no firmar más exploración

Ecopetrol ya tiene nuevo presidente y de entrada llegó pisando fuerte en algunas posiciones y disgustando a su propio sector. Ricardo Roa, quien se posesionó en este cargo hace un par de días, aseguró que su administración no firmará más contratos de exploración petrolera, por lo que muchos han calificado sus declaraciones de irresponsables.

En lugar de firmar nuevas contratos, dice Roa, se concentrará en fortalecer los que ya existen para que se pueda buscar y producir de manera más efectiva la extracción de hidrocarburos en el país. En este sentido, reafirmó que no firmará nuevos contratos, alineándose con la estrategia de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez y el propio presidente Gustavo Petro.

Cabe mencionar que esta decisión ha estado dirigida a implementar la transición energética que ha planteado desde su campaña el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta estrategia pretende que con las exploraciones y extracciones ya firmadas se avance en la apuesta por la producción de energías más limpias.

No más contratos de exploración: Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

“Los contratos que hoy tenemos vigentes debemos ser más exitosos en la búsqueda y en el hallazgo de reservas de petróleo y de gas para garantizar esa seguridad. Sobre los mismos, vamos a aprovechar hallazgos. Mientras esa sea la política, nosotros no vamos a tener espacio para firmar nuevos contratos. Con los existentes vamos a seguir buscando y siendo más efectivos”, afirmó el nuevo dirigente de la empresa.

Pero sus afirmaciones han disgustado al sector de hidrocarburos, que han insistido en que esta decisión pone en riesgo la seguridad energética del país. Como respuesta a estas últimas declaraciones, el mercado internacional en Wall Street reaccionó y las acciones de Ecopetrol cayeron alrededor de 13% durante la jornada de este martes 25 de abril.

Las críticas que se ganó Ricardo Roa tras confirmar que no firmará más exploración

El exsenador de la República, Jorge Enrique Robledo, y líder natural del partido Dignidad, expresó: “Con total irresponsabilidad y haciéndole gran daño a Colombia, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, asumió la posición antipetrolera de Gustavo Petro e Irene Vélez, de no firmar nuevos contratos para buscar petróleo y gas”.

“Por esa decisión insensata el mundo no se contaminará menos, pero Colombia sí será más pobre”, opinó también el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero.

Por su parte, la representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, Cathy Juvinao también se mostró molesta por estas declaraciones, además de calificar que con estas se está jugando con la economía del país. “¿El señor Ricardo Roa no lleva 24 horas en el cargo y ya empezó el autosaboteo? Qué irresponsabilidad. Presidente, la estabilidad de Ecopetrol y del país no se puede improvisar. Por favor no jueguen con la economía del país”, acotó.

Sergio Cabrales, ingeniero industrial y profesor de la Maestría en Ingeniería de Petróleos de la Universidad de los Andes, también señala que este decisión implicaría una pérdida de 3.350 millones de dólares, lo que equivale a 15 billones de pesos colombianos.

