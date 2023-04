“Como Claudia López”, plataforma Bancolombia se cayó y usuarios se quejan con memes en redes

Este viernes 21 de abril, inicio de fin de semana, usuarios en redes sociales hicieron tendencia a Bancolombia por cuenta de su caída en plataformas que fue notoria para muchos, que hacen parte del grupo que salen a comer o festejar los viernes. Incluso, a las plataformas le hicieron comparación con la caída reciente de la alcaldesa Claudia López, de la que afortunadamente salió ilesa.

Cientos de usuarios en redes sociales andan reclamando desde por la tarde de este viernes 21 de abril a la entidad bancaria Bancolombia por cuenta de la caída de su aplicación móvil que se utiliza para todas las transacciones necesarias.

Lea también: ¿Lo llaman del banco fuera de horario laboral? Ley “Dejen de fregar” estaría muy cerca de aprobarse

“Cuando voy a pagar cosas innecesarias bancolombia me funciona 20/10, ah pero cuando la necesito para algo importante...”, “Que pasa con la apps Bancolombia @Bancolombia lleva varias horas sin servicio” y “sigue caída, necesito hacer una transacción urgente. Que frustración”, son algunos de los reclamos que inundan las redes sociales durante la jornada.

Otro usuario, por ejemplo, ha destacada que lo que le indigna es que Bancolombia no haya hecho anuncios oficiales sobre la caída de sus plataformas. “No es tanto que Bancolombia se caiga, lo que indigna es que ellos no hagan ningún anuncio y responden descaradamente que no hay ningún reporte de daño a pesar de que la evidencia es inconotrovertible”, escribió.

Además de los reclamos con enojo, también muchos usuarios han decidido ‘darle palo’ a la entidad bancaria con memes que amenizan la discusión. Entre estos, estuvo la caída de la alcaldesa de Bogotá, que la compararon con la caída de la plataforma.

Le puede interesar: Salió a deber por pagar antes: Mónica Rodríguez se quejó porque banco le terminó cobrando más

Bancolombia respondió a usuarios que reclaman caída de plataformas este 21 de abril

La entidad bancaria decidió pronunciarse por medio de sus redes sociales sobre su caída de este viernes y pidió paciencia a los usuarios.

“Tenemos inconvenientes con algunos de nuestros servicios. Mientras solucionamos, puedes utilizar tus tarjetas y sacar plata en corresponsales bancarios y cajeros. Te avisaremos cuando avancemos en la solución. ¡Discúlpanos! ʘ ˧”, escribió el banco por medio de sus redes sociales.

De igual forma, Bancolombia explica los datos y dinero de los usuarios están a salvo en medio de esta situación que, según dicen, están trabajando para resolver a la brevedad, aunque ya han pasado varias horas.

Tenemos inconvenientes con algunos de nuestros servicios. Mientras solucionamos, puedes utilizar tus tarjetas y sacar plata en corresponsales bancarios y cajeros. Te avisaremos cuando avancemos en la solución. ¡Discúlpanos! ʘ ˧ — Bancolombia (@Bancolombia) April 21, 2023

Bancolombia y Nequi en este momento pic.twitter.com/eS9mFN7QCP — Salppicon (@Salppicon) April 22, 2023

Los usuarios de @Bancolombia en estos momentos 🥲 pic.twitter.com/GXSG5HgFJa — Diana Urrea (@Dianapublicidad) April 22, 2023