Salió a deber por pagar antes: Mónica Rodríguez se quejó porque banco le terminó cobrando más

Lidiar con algún problema en productos financieros puede ser engorroso y los personajes famosos no se salvan. La presentadora y periodista Mónica Rodríguez narró por medio de redes sociales el mal rato que le hizo pasar su entidad financiera con uno de sus créditos, pues vio que su deuda no bajaba tras pagar y decidió llamar a preguntar.

La periodista contó que a pesar de que abonaba juiciosamente a su deuda cada mes e incluso antes de tiempo, comenzó a observar que su deuda no bajaba y cuando consultó con la entidad financiera dice que le dieron una respuesta inverosímil.

Además, la presentadora se atrevió a aconsejar a sus seguidores que tienen créditos con alguna entidad bancaria, que en su caso tiene con Bancolombia. Dijo que es necesario que se cercioren bien de la fecha de pago de su cuota.

Lea también: “El banco es peor que la iglesia”: Petro hizo polémica propuesta para indemnizar a víctimas

“Hablé con el banco y la respuesta es que como pagaba una semana antes de la fecha límite ‘el sistema enloquecía’”, contó al respecto. Narró que por pagar antes “la última cuota tenía intereses acumulados y abono a capital prácticamente nulo” y además que le recomendaron “pagar el mismo día de fecha límite o dejar que el banco debitara”.

Luego, decidió reclamar por las personas que pasan por la misma situación y “piensan que es normal que su deuda no esté bajando” por un error del sistema.

“Llamen siempre a su banco, pregunten, miren detalladamente cada movimiento. Ya suficiente con los altos intereses para que aparte “por un error del sistema” terminemos pagando más de lo que debemos”, agregó a su hilo de Twitter la presentadora, que adicionó que le parece ‘inverosímil’ que eso pase.

Bancolombia le respondió a Mónica Rodríguez

Ante a queja pública, la entidad bancario decidió contestar el hilo que había publicado la presentador y le pidió que se comunicara directamente por chat para solucionar sus dudas.

“Hola, realmente nos interesa mucho conocer lo sucedido y brindarte la mayor claridad posible de tu caso; por esto te pedimos que nos escribas por mensaje directo. Quedamos muy atentos, te responde Sara O de tu equipo Bancolombia”, fue la respuesta que escribió el banco en la red social.

Le puede interesar: Insólito: usuario denuncia que banco permitió que le robaran 3 veces de su tarjeta de crédito

Muchos usuarios más aprovecharon para quejarse del manejo que le da el sistema del banco a sus deudas y tarjetas de crédito. “Yo estoy a punto de terminar un crédito y hasta hace poco me enteré q por acogerme al supuesto beneficios de pandemia me aumentado tres cuotas más, osea de 36 pase a pagar 39 y peor aún, sin ser notificado!!”, dijo otro usuario.

“Me sucede exactamente lo mismo han pasado 4 meses de mi crédito y hace un par de días me di cuenta que en uno no bajaba la deuda y revisando por el portal de personas me di cuenta, ahora necesito urgente salir de dicha deuda”, agregó otro usuario en la publicación.