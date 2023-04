Polémica: periodista sugirió que Petro no pasó el Icfes y él no aguantó ganas de contestar

Una nueva controversia se apodera de las redes sociales con otro de los tantos trinos del presidente Gustavo Petro. El presidente no se aguantó y le respondió a un periodista que sugirió que no había pasado las pruebas Saber, más conocidas como Icfes en el grado 11 de bachillerato.

El presidente contestó luego de que el periodista Diego Santos decidiera trinar cuestionando el puntaje que obtuvo el mandatario en las Pruebas Saber, haciendo una pregunta irónica. “Me pregunto si Petro pasaría las pruebas Saber”, escribió por medio de redes sociales el periodista y columnista.

Al paso le salieron varias personas que defendieron al presidente y le comentaron a Santos que habría tenido uno de los Icfes más altos de su época. “Gustavo Petro tuvo uno de los ICFES más altos de su época cuando estudiaba en el Colegio Nacional San Juan Bautista de la Salle y gracias a ese puntaje se ganó una beca para estudiar en la Universidad Externado. Qué ganas de humillarse en público”, respondió el tuitero David Rozo.

Pero encima de eso, este otro tuitero no fue el único en constestar, pues el mandatario también salió a responderle al periodista y hasta le pidió que revisara su puntaje y le contara cuál era.

“En 1976 hice el Icfes, creo que saqué 585 sobre 640 puntos, no estoy seguro. Averigua y me cuentas”, respondió con propiedad el mandatario. Muchos consideraron que su respuesta fue certera y que el mandatario ‘peinó’ al periodista. “Los argumentos con números son contundentes”, “Esto no fue una peinada, fue un cambio de look” y “Peinado y a mimir”, son algunas de las expresiones que utilizaron los seguidores del mandatario.

De igual forma, muchas otras personas siguen criticando a Petro por el hecho de andar conectado a redes sociales y sugieren que debería trabajar más y tuitear menos. “Luego comparte información diciendo que los colombianos madrugamos más que el mundo porque somos de los menos productivos. Claro, si madrugamos a Twitter y a discutir cómo no. De ejemplo mano, vaya trabaje”, comentó al respecto el periodista Steven Liévano.

Mientras tanto, otro usuario declarado demócrata opinó que “es muy triste saber q el Presidente de un País no sepa priorizar y se pase su tiempo contestando Twits todo el día en vez de focalizar su tiempo en las prioridades. Por eso los resultados hasta ahora. No habrá CAMBIO alguno (sic)”.