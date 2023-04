Ojo: pasajeros afectados por Ultra Air que van para San Andrés reciben opción para viajar

Una nueva medida de contingencia se activó debido a la cancelación de vuelos por parte de la aerolínea Ultra Air que cesó operaciones fortuitamente y dejó varados a sus pasajeros. Esta medida aplica especialmente para los pasajeros que se dirigen con rumbo a la isla de San Andrés y Providencia, ruta que quedó grandemente desatendida con el cese de la compañía.

El Ministerio de Transporte y la aerolínea Avianca comunicaron sobre la ampliación de asistencia a pasajeros que han resultado afectados por la cancelación de Ultra Air. Los pasajeros con rumbo a San Andrés que quedaron en ‘veremos’ podrán viajar en las 15.000 sillas que dispuso Avianca para vuelos que se harán hasta el próximo 10 de abril.

En este nuevo plan de contingencia que contará con 82 vuelos a la isla que se harán totalmente gratis para los pasajeros que tenían su tiquete comprado. De igual forma, otras aerolíneas, como Latam y EasyFly anunciaron tarifas de protección para pasajeros que demuestren ser afectados con sus tiquetes aéreos.

De igual forma, en el plan también están incluidos aviones de la Fuerza Áerea Colombiana (FAC) que han transportado ya 124 pasajeros desde la isla de San Andrés hasta Bogotá y Rionegro.

Además, se conoce que en el avión presidencial se pudo efectuar la ruta Cartagena - Santa Marta - Bogotá con 30 pasajeros a bordo, con el objetivo de subsanar afectaciones generadas en los pasajeros.

“Solicitamos tranquilidad y respeto al personal en los aeropuertos, porque esta coyuntura no se soluciona con las vías de hecho. Se están ofreciendo disponibilidades para todos y no me cabe la menor duda que todos los pasajeros de Ultra serán atendidos para que junto con sus familias cumplan con el anhelado viaje de Semana Santa”, dijo al respecto el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.