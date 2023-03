Néstor Morales dice que ‘Matador’ está “chuleado” para salir del periodismo

El escándalo por la escena de maltrato que habría protagonizado el caricaturista Julio César González, más conocido en el ámbito público como ‘Matador’, no deja de generar tema de conversación a nivel nacional. Ahora el periodista Néstor Morales brindó su dura opinión en plena transmisión en vivo.

En medio de la polémica y las declaraciones que brindó el caricaturista, varios perioditas también han brindado su opinión sobre los hechos que habrían sucedido hace 10 años y aquellos que ‘Matador’ dijo que “enmendó”.

Morales aseguró en medio de Mañanas Blu, programa de Blu Radio, que ‘Matador’ se ha convertido en el ‘Catón’ de esta nación, haciendo referencia al político, militar y escritor romano.

“Demuestra que esos Catones de mentiras, ficticios, falsitos, tienen rabo de paja. El señor en el día estaba haciendo de juez moral de la nación y en la noche estaba cometiendo lo que hacen los maltratadores de oficio”, también dijo en el programa el periodista.

Por esto, el director del programa explicó que este suceso que se hizo público por cuenta del abogado Abelardo de la Espriella significa el “fin de la era matador” y que queda “chuleado el señor Matador para efectos del periodismo”.

La denuncia de maltrato contra el caricaturista ‘Matador’

El pasado 26 de marzo, el abogado, Abelardo de la Espriella, publicó a través de su cuenta en Twitter, un audio de una denuncia hecha por una mujer, víctima de violencia de género. En su relato, señala como maltratador a su pareja, el caricaturista del diario El Tiempo.

“Me sacó todas mis cosas, me las tiró por todo el apartamento, yo como pude me safé y me fui para la otra habitación y allá me pegó otra cachetada, me apretaba el cuello y me decía que me callara que yo era una perra y ahí me pegó una patada en la pierna izquierda. Me encerré en el baño y les dije a los de la portería que llamaran a la Policía”.

Luego de dos días de conocerse esta denuncia, el diario El Tiempo -periódico donde trabajaba ‘Matador’- emitió un comunicado rechazando las violencias basadas en género, que cada día deja cerca de 265 mujeres víctimas.

“El Tiempo rechaza tajantemente cualquier tipo de maltrato, atropello, discriminación o afectación contra una mujer”, dijo el periódico adicionando la despedida del caricaturista del periódico.

Al respecto, el caricaturista se volvió a pronunciar sobre lo ocurrido en Caracol Radio y dijo que su adicción a las bebidas alcohólicas lo llevó a volverse violento y cometer el crimen contra su esposa.

“No puedo escapar a mi destino, fue una mala noche, donde me enloquecí y claro, pasa factura. Uno guarda ese tipo de cosas como en un cajoncito de la vergüenza y uno nunca habla de eso”, dijo en esta emisora.