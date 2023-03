¿No están convencidos? Avianca rompe silencio tras decisión condicionada de Aerocivil

La aerolínea Avianca finalmente rompió su silencio luego de que la Aeronáutica Civil tomó la decisión de aprobar la unión con Viva Air bajo algunas condiciones. Le contamos los detalles del pronunciamiento.

Cabe mencionar que en la noche del pasado martes 21 de marzo, la Aeronáutica Civil finalmente decidió aprobar la unión entre Avianca y Viva Air bajo condiciones como la devolución de dinero a los pasajeros y la revisión de horarios de despegue y aterrizaje de rutas que quedarían acaparadas por el nuevo grupo.

Ante la decisión, que contiene 6 condicionamientos puntuales pero no especificados, Avianca decidió finalmente pronunciarse y aclarar su posición al respecto de la decisión de la Aerocivil.

Lea también: ¿Qué pasará con Waffles? En redes sociales piden a Viva Air informar qué pasará con la mascota

En primer lugar, la aerolínea dice que dadas las condiciones que impuso la autoridades, Avianca estará estudiando a la mayor brevedad la resolución y las implicaciones de las medidas expuestas. Esto con el objetivo de “determinar la viabilidad en el cumplimiento de las mismas”.

Esto significa que Avianca por el momento no está segura de aceptar por completo los condicionamientos de la Aerocivil y también agregó que Viva Air ya no cuenta con las mismas capacidades de antes, tanto en su red de rutas, aviones y trabajadores, por lo que es un factor “que debe ser analizado al detalle para determinar la pertinencia de las condiciones establecidas por la Aeronáutica Civil”.

La aerolínea también recordó que frente a la decisión que tomó la Aerocivil proceden recursos de apelación y reposición no solo por parte de las intervinientes sino de los terceros interesados reconocidos por la autoridad en el proceso, que son las otras aerolíneas LATAM, Wingo, Ultra Air y Aerolíneas Argentinas.

Le puede interesar: Aerocivil aprueba unión entre Avianca y Viva Air, pero impuso condiciones, ¿cuáles son?

Esto quiere decir que la aprobación con condicionamientos aún no está en firme y hasta que eso ocurra, Avianca no está facultada para intervenir en la situación operativa ni financiera de la aerolínea Viva. Por este motivo, como exige la resolución de la Aerocivil, Avianca no puede resolver la situación de los usuarios afectados por la aerolínea que cesó sus operaciones.

Avianca agregó que “independientemente de lo anterior y atendiendo las necesidades de los usuarios que han sido afectados por esta coyuntura, Avianca continuará ofreciendo a aquellos con tiquetes confirmados alternativas para su reubicación”.

Para concluir, la aerolínea insistió en que es necesario que la Aerocivil acelere el procedimiento para “que pueda existir una solución que permita salvaguardar la existencia de lo que a hoy queda de la pionera del low-cost en Colombia”.