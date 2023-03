¿Ultra Air también dejaría de operar?

En Colombia las últimas semanas han estado complicadas para las aerolíneas y directamente para los pasajeros, quienes terminan siendo los afectados. Luego de que Viva Air dejara de operar, el resto de aerolíneas han asegurado estar dispuestas para atender la emergencia, sin embargo, según declaraciones de la W, Ultra Air la aerolínea colombiana de bajo costo, dejaría de operar.

¿Ultra Air se va o se queda?

El presidente de la compaña, William Shaw aseguro en una entrevista para Caracol Radio que si bien la aerolínea Ultra Air no está exenta que la crisis aeronáutica a nivel mundial, ellos no tienen planeado dejar de operar “Definitivamente seguimos operando, nosotros llegamos a ser el actor de ultrabajo costo en Colombia, entendemos lo que está pasando en la industria aérea mundial y particularmente en Colombia a través de una crisis y no quiero causar más pánico”.

Aunque en sus declaraciones dejo claro que en este momento es importante que los medios informen sobre la situación en el sector aeronáutico, hace un llamado a no generar más alarmas “hay algunos sectores en el mercado que les gustaría que no estuviéramos y por eso les gusta hablar de nosotros”.

La crisis en el sector aeronáutico

Sobre este tema, el presidente de Ultra Air también hablo y recalco que este es un problema que está pasando a nivel mundial debido a los incrementos en los costos del combustible. Para tranquilidad de los usuarios aseguro que hay un grupo de empresarios colombianos que siguen creyendo en el proyecto y apoyarán la democratización de este sector.

Por otra parte, Shaw declaró que no tiene deudas con ningún empleado y que a su vez esta es la única aerolínea que tiene capital colombiano y que se acogerán a las posibles ayudas que les ofrezca el Gobierno, pero que no dejaran de operar.