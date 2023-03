Avianca y Viva Air: lo que queda y lo que viene tras aprobar unión condicionada

La crisis en la que entró Viva Air y posterior caos en los aeropuertos nacionales del país avanza hacia un nuevo capítulo. La Aeronáutica Civil finalmente decidió aprobar la unión de la aerolínea de bajo costo con Avianca bajo algunas condiciones. Publimetro Colombia analizó con un experto el panorama actual y lo que se puede venir con la decisión.

Crónica de una suspensión anunciada

Desde el año pasado, 2021, la aerolínea había solicitado que la Aeronáutica Civil aprobara su unión con Viva Air debido a la inestabilidad económica por la que pasaba y que muy pronto obligaría a la compañía a salir del mercado. “Después de meses de espera nos cambiaron las reglas de juego y ahora nos culpan por llegar a la conclusión que hemos estado advirtiendo por siete meses”, dice un comunicado de la aerolínea.

El pasado 27 de febrero un gran caos se apoderó de los aeropuertos a nivel nacional por el ya anunciado cierre de operaciones de Viva Air, que aunque estaba en el tintero, ese día tomó por sorpresa al gremio y las autoridades. Los pasajeros quedaron en suspenso al ser notificados de que sus vuelos desde ese día no saldrían y los que venían no serían atendidos.

Ante la decisión que el Gobierno Nacional consideró desconsiderada para con los usuarios, el Ministerio de Transporte anunció una investigación contra Viva Air mediante una resolución. La entidad del estado acotó que la investigación se inició por “el presunto incumplimiento” de la ley “debido a la suspensión súbita de sus operaciones” el pasado 27 de febrero “afectando a los usuarios que ya contaban con reservas emitidas y confirmadas”.

Finalmente, aprobaron la polémica unión

A pesar de este panorama, el Ministerio de Transporte y Aeronáutica Civil notificaron que avalaron la aprobación de la unión luego de varios llamados de insistencia de la aerolínea por su inestabilidad económica y la decisión que presionó a resolver el caso con mayor celeridad.

Cabe mencionar que la competencia de ambas compañías, como LATAM, Wingo, Ultra Air y Aerolíneas Argentinas habían sido enfáticas en que se revisara meticulosamente la unión, pues esto podría generar un desbalance en el mercado al acaparar la mayoría de horarios y rutas a nivel nacional.

¿Qué condiciones impuso la Aeronáutica Civil?

Dentro de las principales condiciones están que se reembolsen los tiquetes de vuelos cancelados y se permita volar a quienes tienen pasajes pendiente. Además, se debe llevar a cabo la devolución de los ‘slots’ u horarios de despegue y aterrizaje que implique agravar la concentración de las franjas demandadas.

Pero también la aerolínea deberá mantener el esquema de bajo costo de Viva Air como una opción para los usuarios.

Andrés Palacios, experto en Derecho de la Competencia y profesor de la Universidad del Rosario, indicó sobre las condiciones impuestas que algunas son ambiguas por lo se conoce y estará por verse en el texto completo de la decisión si realmente son decisiones acertadas.

¿Son justas las decisiones? Palacios acota que “no es tanto de que sean justos o no, sino que deben promover la competencia. Y no veo que realmente haya mucho al respecto sobre eso. Tal vez el más orientado a eso es el de la devolución de los slots, pero no sabemos cuantos, si son buenos o malos, nada”.

“Con la decisión nadie gana”, experto en derecho de la competencia

Ante el panorama, Avianca también se pronunció y explicó que estará estudiando a la mayor brevedad la resolución y las implicaciones de las medidas expuestas. Esto con el objetivo de “determinar la viabilidad en el cumplimiento de las mismas”. Esto significa que Avianca por el momento no está segura de aceptar por completo los condicionamientos.

Adicionalmente, sobre lo que viene, el experto acota que la decisión no se salva de ser objetada por las aerolíneas que son competencia de Avianca y Viva Air, pues estas pueden “demandar la decisión de la Aerocivil, manifestando por ejemplo que los condicionamientos establecidos no son suficientes para que haya competencia”.

Palacios opina que la decisión de la Aeronáutica efectivamente no fomenta la competencia y que hay varias medidas que se podrían tomar con el objetivo de que la unión sea más justa para todos los actores implicados.

“Es importante advertir que nadie gana con esta decisión. No ganan las empresas, porque la decisión llega cuando Viva básicamente desapareció del mercado, y lo que deja son pasivos. No ganan los consumidores, porque ahora tenemos un mercado más concentrado y muy propenso a incrementos de precios como resultado de la falta de competencia. Y no gana el Gobierno, porque pudo haber dicho simplemente que no y mantenerse en su decisión, en vez de fijar condiciones que no favorecen a ningún actor”, agregó al respecto el experto.

De igual forma, acotó que la Superintendencia de Transporte debió revisar la información financiera y tomar cartas en el asunto antes de que se presentara una situación crítica de Viva. Adicionalmente, hay que “revisar las normas de competencia, de transporte y de derecho societario para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a presentar. Especialmente, las instituciones deben actuar rápidamente y con firmeza, mirando siempre y de manera preponderante el bienestar de los consumidores y de los demás acreedores”.