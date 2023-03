“Me aburrí”: ¿Presidente Petro habría pedido la renuncia del director de Gestión del Riesgo?

El pasado 13 de marzo, el primer mandatario, visitó el municipio de Rosas, Cauca, en medio de la atención a los cientos de damnificados por las fuertes lluvias que ocurrieron a finales del 2022. Allí, el presidente, Gustavo Petro, hizo una dura advertencia a la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres, ante las posibles demoras en la adquisición de predios para reubicar a las familias víctimas de este fenómeno. “Creo que no se está aplicando la ley de emergencias, hay un temor a aplicar la ley de emergencias. Aplicamos los mecanismos ordinarios, pero no aplicamos los mecanismos extraordinarios por los cuales se decreta la emergencia y para eso se hizo una ley en el año 2012″.

Y agregó que tomaría personalmente este tema. “Me aburrí. Me da pena andar de sitio en sitio con personas muy sacrificadas y volver y nada y volver y nada. Tenemos que reubicar y la gente tiene que vivir mejor que como estaba antes, entonces este es un tema que está pendiente, aquí no podemos dar una victoria”.

Luego de estas duras declaraciones, este martes 21 de marzo, se habría conocido que el director de la entidad, Javier Pava, habría salido de su cargo, y en su reemplazo, la dirección sería asumida por el actual alto consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco.

Sin embargo, en entrevista con RCN, Pava indicó que no ha pasado su carta de renuncia, ni tampoco se la han solicitado. “El presidente tiene la legitimidad para solicitar mi puesto, algo que hasta este momento no ha sucedido (...) Mi puesto está a disposición desde el día uno y a la fecha no le han pedido el cargo ni ha presentado mi carta de renuncia”, aclaró.

Asimismo, respecto a la presunta falta de eficacia para la reubicación de las 220 familias damnificadas en Cauca, dijo que “ha sigo difícil en medio de la emergencia por lluvias que va hasta junio. No se está aplicando la ley de emergencias, hay un temor reverencial a aplicar esa ley, aplicamos los mecanismos ordinarios, pero no los extraordinarios por los cuales se decreta la emergencia”.

¿Qué está haciendo el gobierno para actuar frente a la ola invernal?

El hasta ahora director de la UNGRD, afirmó que “tenemos que estar en alerta ante cualquier situación que se pueda presentar”. Por lo que señaló que ya hay estrategias “para enfrentar posibles deslizamientos que puedan generar cierres de vías en las zonas que ya tenemos categorizadas y mapeadas por los organismos de socorro”.