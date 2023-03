Nicolás Petro debería responder por lavado de activos

Este martes, 21 de marzo, se conoció que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, confirmó que el diputado Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, es investigado por el delito de lavado de activos y sería por el que dado el caso, tenga que responder ante las autoridades judiciales.

”En la Fiscalía General de la Nación, las unidades están investigando en el caso penal y en el caso también de bienes y posibles lavados de activos (...) Esos son los avances que se tienen con los grupos investigativos”, señaló el fiscal Barbosa, según conoció W Radio.

Puede leer: El nuevo a mis espaldas: “Yo no lo crié”, dijo Petro sobre su hijo mayor Nicolás

Investigación de la Fiscalía contra Nicolás Petro

Además, el fiscal general aseguró que existe la presunción de inocencia y garantía judicial, “lo que pasa es que todas las investigaciones en la Fiscalía siempre van enfocadas hacia las personas en el campo penal y hacia los bienes para efecto de que no existan bienes atados a actividades criminales”.

Hace unos días, el presidente Gustavo Petro en diálogo con la revista Cambio se refirió sobre el escándalo de corrupción que está nublando su gobierno y que está relacionado directamente con su hijo mayor. El mandatario dijo: “Yo no lo crié”, una frase que ha generado múltiples reacciones.

Petro le dijo a la revista que conoció a su hijo Nicolás cuando se encontraba preso en la cárcel La Picota en 1987 y que desde ese momento pasó mucho tiempo sin tener algún tipo de relación con él.

“Conocí a Nicolás, mi hijo recién nacido, cuando lo recibí en brazos sentí una impresión profunda, me sorprendió que su mirada de bebé era muy triste. Fue muy extraño conocer a mi primer hijo en la cárcel, sabiendo que no lo volvería a ver en mucho tiempo”, leyó Daniel Coronel un aparte del libro escrito por el presidente.

Ante la pregunta de Coronel, en la que le consultó al presidente si tuvo la oportunidad de enseñarle valores a su hijo Nicolás Petro, el mandatario respondió: “no, no, porque fue la época de la clandestinidad. Una vez salí de la cárcel me perdí, digamos, desde el punto de vista legal (...) alcancé a estar 1 años tanto con Katia como con Nicolás en Bucaramanga (...) yo me separé, por varias razones, de mi hijo y de Katia (...) No lo crié, esa es la realidad”.