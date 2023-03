“Hasta disparos hubo” Una fuerte riña en Playa Blanca, quedó registrada en video

El sector de Playa Blanca, es uno de los más conocidos de la costa atlántica colombiana, todos los meses recibe un gran número de visitas de los lugareños, turistas nacionales e internacionales. Este lugar se ha consolidado como uno de los favoritos de muchas personas cuando de hacer turismo se trata.

Lea también: El colmo: además de cobrarles 250 mil pesos por sentarse en una playa, los amenazaron

Sin embargo, también es conocida por casos de abuso en el los altos costos de los productos que ofrecen allí, sobre todo a los turistas internacionales. En redes y medios se han conocido varios casos de cobros excesivos en la comida o por servicios extrañamente facturados, por ejemplo, una turista informó que le cobraron $250.000 por el servicio del restaurante, además del cobro de la seguridad, para evitar que fueran víctimas de los delincuentes.

Infortunadamente los hechos no solo se quedan en los altos costos, que usualmente toman por sorpresa a los visitantes, pues no son anunciados previamente, sino que se agregan a la hora de pagar. También hay casos de inseguridad, un turista brasileño contó en una ocasión tuvo que pagar $4′600.000 tras recibir amenazas de unos hombres, que le dijeron que si no pagaba no lo dejaban abandonar el lugar.

También le puede interesar: Aumentan a cien millones de pesos recompensa por masacre de cinco personas en Barranquilla

A esto se suma un nuevo caso relacionado con riñas y conflictos en la playa, que quedó grabado en un video que ya se ha hecho viral en redes sociales. En el mismo se puede escuchar decir a quien graba “los lancheros tirándose botellas en plena playa”, lo peor de todo y que resulta aún más preocupante es que de fondo se escuchan disparos de arma de fuego, algo que el hombre que tiene su celular en la mano confirma “hasta disparos hubo”, se le escucha decir.