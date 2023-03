Esto dice el abogado de Aida Merlano sobre los polémicos audios que le están adjudicando a su defendida

El caso de la excongresista Aida Merlano ha generado gran incomodidad en diferentes sectores del país. Desde que se dio su fuga su nombre se volvió tendencia y motivo de confrontaciones, ahora que ha vuelto al país luego de haber estado en Venezuela, muchos temas e investigaciones se han reactivado.

La noticia que está acaparando los medios en las últimas horas, son unos audios revelados por El Tiempo, en los que supuesta habla Merlano sobre el apoyo “apoyos ocultos a candidatos”, lo que la está dejando muy mal parada de llegar a ser verdad. “Yo a José le di una plata, y a última hora me dijo que me la iba a devolver (...). Hice un acuerdo con él antes de las elecciones, y me dijo que me lo iba a devolver”.

En los audios se puede escuchar decir a la mujer que ha diferentes candidatos ha apoyado dándoles dinero, pero estos no le han respondido, ni regresado el dinero, “Yo cobro y ya después no quiero ni plata ni nada, sino que me las cobro. El que no quiere pagar cuando puede no va a pagar cuando quiera”.

Ante los audios filtrados, el abogado de Merlano, Miguel Ángel del Río, dijo a El Tiempo, que la Fiscalía General de la nación será la encargada de investigar y determinar si esa voz que se escucha en los explosivos audios filtrados, es la de su defendida, agregando que “La clase política hará todo lo necesario para desprestigiarla” y por eso tratarían de involucrarla en otros hechos para tomar represalias por las denuncias que ha hecho la excongresista contra ellos.