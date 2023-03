Comunidad confundió a joven con un ladrón, terminaron golpeándolo y quemando su moto

Los casos de justicia por mano propia se presentan a diario en distintos puntos del territorio nacional, en donde los ciudadanos buscan a partir de distintas formas de violencia que los presuntos delincuentes reciban un castigo, según ellos, justo, teniendo en cuenta que se registran varios casos en que las autoridades dejan libres a los implicados horas más tarde.

Sin embargo, este caso logró salirse de control, tanto así que el implicado ya interpuso la respectiva denuncia por lo sucedido. El hecho se presentó en la localidad de Suba en donde el hombre aseguró que la comunidad lo confundió con el verdadero ladrón, en donde él era la víctima.

El hombre un domiciliario le contó al noticiero de CityTv que se encontraba esperando el cambio de semáforo cuando una mujer intentó hurtarle su celular mientras que buscaba agredirlo con un casco en medio de esto su única reacción fue comenzar a pitar y alertar a la gente que transitaba por este sitio. Sin embargo, un taxista con un machete intentó agredirlo así como también varios ciudadanos se unieron para violentarlo físicamente.

Asimismo, el joven aseguró que le quitaron todas sus pertenencias incluyendo sus papeles. Tras el repudiable hecho el hombre buscó correr y resguardarse en algún sitio: “Todo el mundo me pegaba y me pegaba, cuando me levanté la moto ya estaba toda incinerada”.

La víctima reiteró que no robó a nadie y todo se trató de una confusión, ya que nadie le preguntó nada si no simplemente buscaron lincharlo. La madre del joven aseguró que este tipo de actos pudieron acabar con la vida de su hijo, pues no solo fue la mujer que llegó a asaltarlo también utilizaron a la comunidad en su contra.