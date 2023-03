“Me duele que cuando salga de aquí ya no tendré familia”: Petro por escándalo de su hermano e hijo

En medio de la entrevista con Cambio, el presidente Gustavo Petro, fue consultado de cómo actuaría si siendo un congresista de la oposición y el presidente tuviera el escándalo de su familia como el que tiene, dijo que le habría causado admiración si le ordenaba a la Fiscalía investigar a su familiar. Eso se traduce a que se siente orgulloso por haberle pedido a la Fiscalía que se encargara de investigar a su hermano, Juan Fernando Petro, y a su hijo mayor Nicolás Petro.

“Si hubiese observado un presidente, de los varios, que dijese ‘que la Fiscalía investigue’ (...) me hubiera causado admiración”, aseguró el mandatario.

Escándalo de la familia del presidente Gustavo Petro

El presidente primero quiso dejar claro que durante su experiencia como parlamentario no conoció un gobierno que no tuviera una “Fiscalía de bolsillo”.

“Siempre fui un opositor real, nunca fui de gobierno. No sé cómo les pasará a los del Pacto Histórico ahora, que son de gobierno. Pero, yo nunca tuve esa experiencia”, explicó.

“Primero que la Fiscalía no fuese de bolsillo de él. Eso casi nunca lo vi... eso no lo vi... no vi en mi vida de opositor un gobierno en donde la Fiscalía no fuera de bolsillo. Pero, bueno, supongamos que en algún momento de esos hubiera sido una Fiscalía que no fuera de bolsillo. Si el presidente le hubiera dicho a ese fiscal investigue el familiar X por eso, me hubiera causado admiración”, dijo Petro.

Luego, el periodista Daniel Coronel le preguntó si sentía admiración por sí mismo por la decisión que tomó a lo que respondió: “no, no, eso me duele, porque yo sé que cuando salga de aquí, ya no tengo familia”.