¿Covid 2.0? El virus ‘zombie’ que se estaría descongelando en el Ártico y preocupa a científicos

Una razón más para detener el cambio climático a nivel mundial se conoció en las últimas semanas con un nuevo estudio que devela un nuevo virus ‘zombie’ que podría estar amenazando a la raza humana con el descongelamiento de los polos.

El permafrost es el lugar de origen del virus, una capa de suelo que está congelada bajo tierra y que se estaría derritiendo con las altas temperaturas que ha alcanzado el Ártico. Animales y humanos estarían en peligro de poder ser contagiados con este virus que aunque está lejos de significar una amenaza inminente, en algún momento podría generar problemas.

Los hallazgos fueron expuestos en un estudio que fue publicado en la revista Viruses, por Jean-Michel Claverie, profesor emérito de medicina y genómica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Aix-Marseille en Marsella, Francia. El derretimiento del permafrost llevó al profesor a estudiar un segmento de este suelo derretido en el cual encontró diferentes rastros de virus, uno de ellos logró infectar a amebas unicelulares.

Por motivos de seguridad, Claverie estudió un virus que solo pudiese infectar a las amebas, no a los animales ni a los humanos. Este experimento lo realizó en el 2014, pero ya desde 2003 había descubierto este tipo particular de virus, conocido como virus gigante, pues es fácilmente visible con un microscopio de luz normal.

En el año 2015 repitió el experimento de infección y ahora en su estudio recién publicado acota que él y su equipo aislaron varias cepas de virus descongelados del permafrost tomado de lugares diferentes en Siberia y cada uno de ellos pudo infectar a las amebas cultivadas.

Con las nuevas cinco familias de virus que descubrieron, ya serían siete cepas diferentes de virus que se pusieron en el foco de los científicos. “Vemos las huellas de muchos, muchos, muchos otros virus (...) Así que sabemos que están allí. No sabemos con certeza si todavía están vivos. Pero nuestro razonamiento es que si los virus que atacan las amebas todavía están vivos, no hay razón por la que los otros virus no sigan vivos y sean capaces de infectar a sus propios anfitriones”, expresó el científico Claverie a CNN.

Ahora no se sabe con certeza en qué condiciones podrían sobrevivir estas nuevas cepas, pero lo que sí es cierto es que si permanecieran congeladas en el permafrost bajo tierra no representarían una preocupación que hoy se agudiza con el calentamiento global.