No solo es la contaminación del aire: así afecta este fenómeno a la calidad de vida de las personas

Desde el pasado viernes 24 de febrero, la capital se encuentra en Alerta Fase 1, debido a las altas concentraciones de material particulado, ante la afectación de la mala calidad del aire.

Esta medida fue tomada por el Distrito luego de realizarse un Comité de Gestión de Alertas por contaminación atmosférica, en el cual, junto al Gobierno Nacional y la Corporaciones Autónomas Regionales-CAR, concluyeron que el principal factor son los incendios forestales presentados en los departamentos de Meta, Vichada, Guaviare y Casanare, además de los provenientes desde Venezuela.

“La suma de las emisiones de material particulado de estos incendios está en alrededor de 3.000 toneladas diarias, mientras que Bogotá produce 20 toneladas diarias (...) Tenemos hoy casi cuatro veces más aporte de contaminantes que vienen de los incendios regionales, que las que tuvimos en la última declaratoria la primera semana de febrero”, señaló la secretaria de ambiente, Carolina Urrutia.

Ocho estaciones se encontraban en condiciones regulares (naranja), 10 en moderadas y una en mala (Carvajal - Sevillana), según lo reportado por el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (Iboca).

Sin embargo, seis días después, la entidad señaló que la calidad de aire en Bogotá ha ido mejorando y respecto a la Red de Monitoreo, se reportó condiciones moderadas en 17 estaciones, mientras que Carvajal - Sevillana, está en regular (naranja) y Usme, en favorable (verde).

“Si bien, los incendios forestales que se presentan desde hace varios días en diferentes regiones del país siguen incidiendo en la concentración de contaminantes, los patrones de vientos y las lluvias han permitido que el material particulado se disperse”, enfatizó la Secretaría de Ambiente.

A pesar de esta mejoría, indicaron que la Alerta Fase 1 se mantiene y en los próximos días evaluarán la situación para tomar alguna decisión.

¿Qué medidas fueron tomadas?

Aunque se habló de una posibilidad de implementar pico y placa para los días sábados, asimismo para las motocicletas, esta opción se descartó, y por el contrario, solo se ordenó la suspensión del pico y placa solidario desde el pasado martes 28 de febrero hasta el viernes 3 de marzo.

Por lo que las autoridades de tránsito tendrán la autoridad de imponer comparendos a todos aquellos que incumplan con esta medida, sin importar que hayan pagado la excepción.

En este mismo sentido, la Administración informó que es de carácter obligatorio -durante la duración de la alerta- el uso de tapabocas en todo tipo de transporte: público, taxis, intermunicipales y cable aéreo. Además, la secretaria Urrutia recomendó a los ciclistas y peatones que también utilicen el tapabocas en las calles y en el uso de la micromovilidad.

Asimismo, como medidas de autocuidado, se recomendó a las personas no realizar actividad física al aire libre entre horarios de alto tráfico (6:00 a.m. y las 10:00 am – entre las 5:00 p.m. y las 8:00 pm).

Como también, limpiar las superficies y pisos de la vivienda utilizando paños o trapos humedecidos para evitar que se levante el polvo.

¿Cuáles son las afectaciones en la salud?

Según la Organización Panamericana de la Salud, cada año, a nivel mundial se registran cerca de 7 millones de muertes prematuras atribuibles a la contaminación del aire ambiental. Alrededor del 88 % de estos fallecimientos, ocurren en países de ingresos bajos y medios.

Y es que los efectos de la contaminación del aire sobre la salud son graves. Pues un tercio de las muertes por accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y cardiopatías se deben a la contaminación del aire. “Se trata de un efecto equivalente al de fumar tabaco y es mucho más grave que, por ejemplo, los efectos de ingerir demasiada sal” enfatizó la OPS.

Bajo esta misma línea, advirtió el secretario de Salud, Alejandro Gómez, quien dijo que el fenómeno atmosférico de contaminación “influye en las infecciones respiratorias agudas, no porque afecte la infección viral, sino porque genera broncoespasmo, este o los fenómenos de alergia o de asma agravan los cuadros de infección respiratoria aguda”.

¿Qué dicen los expertos?

PUBLIMETRO COLOMBIA habló con Daniel Bernal, activista ambiental del Observatorio Ciudadano Calidad del Aire, para conocer el panorama de contaminación en la ciudad y como esto afecta considerablemente a la salud de las personas.

¿Cuáles son las principales fuentes contaminantes de aire en Bogotá?

El transporte terrestre es la mayor fuente de contaminación: allí está incluido el transporte de carga (tractomulas, volquetas y camiones) porque tiene muchos problemas de emisiones. Y luego todo lo que sea diesel, gasolina y fuentes fijas (fábricas), en ese orden. Y en esta época lo de los incendios forestales.

Por ello es importante que haya sanciones duras contra el transporte de carga. Que se trata de hacer una conversión a gas o eléctrico.

¿Cómo afecta a la salud la contaminación del aire?

Afecta todo lo relacionado con el aparato respiratorio, desde cosas tan leves como afectación en los ojos, garganta, nariz y hasta ya enfermedades cómo cáncer, efisema, fibrosis pulmonar, diabetes, influencia en el Alzheimer, demencia senil en edades tempranas.

Siendo los niños la población más vulnerable, ya que su aparato respiratorio todavía está en desarrollo; la tercera edad porque ya lo tienen muy débil; y personas con infecciones respiratorias agudas.

¿Debemos seguir usando tapabocas a pesar de que se levanta la alerta?

El tapabocas es más para evitar el ingreso de virus porque si tú quieres respirar mejor aire, tienes que usar una máscara de material particulado que no es un tapabocas, es una máscara cómo las que usan usaban los médicos en las UCIs, cuando estábamos en pleno pico de pandemia.

¿Qué medidas preventivas a largo plazo se debe tomar?

Hay que intentar bajar las emisiones propias de la ciudad y afrontar la problemática de los incendios forestales que se da, entre otros, por la deforestación.

Además, estamos luchando para que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluya un artículo al menos de calidad del aire -luego de que se agotara la instancia de participación ciudadana- porque es el problema ambiental más grande que tiene la humanidad, el que produce más muertes actualmente. No es el agua, ni los suelos o los otros problemas ambientales, sino la calidad del aire.