8M: ‘Cuando las aguas se juntan’: documental sobre liderazgo de mujeres en Colombia

Durante años las lideresas sociales de Colombia se han encontrado para crear grupos de defensa de los derechos humanos de comunidades enteras. Se han juntado como cuando las aguas se juntan para formar una marea impregnada de ansias por defender lo que les pertenece: un futuro de libertades que se les ha negado históricamente en sus comunidades.

Por varias décadas de lucha incansable las mujeres colombianas han encontrado causas comunes en medio de su diversidad. Ellas, activistas, feministas, ya sea desde el movimiento de mujeres, sus organizaciones de base y otras orillas, quienes muchas veces pasan invisibles y lejos de los focos mediáticos, han puesto en el centro de la conversación la urgencia de contar con su participación de forma significativa en la construcción de un mejor país.

Ellas trascienden las cifras, han puesto el cuerpo y la fuerza para defender derechos, y en reconocimiento a su incansable trabajo, la Embajada de Suecia, la entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres -ONU Mujeres- y el legado de la Comisión de la Verdad, presentan este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el largometraje documental “Cuando las aguas se juntan: una historia de mujeres y paz” dirigido por Margarita Martínez Escallón.

Sobre qué habla ‘Cuando las aguas se juntan’

La pieza cinematográfica de 85 minutos se estrena este miércoles en la Cinemateca Distrital de Bogotá, retrata desde las voces propias de las mujeres y sus organizaciones, historias que ponen en evidencia los desafíos, pérdidas, a veces desgarradoras, y al mismo tiempo la resiliencia, fortaleza y valentía de mujeres colombianas que juntaron sus fuerzas como las aguas, y avanzaron en un rol decisivo e invaluable para que las cicatrices que han tenido que soportar por más de medio siglo en el país no fueran en vano.

De extremo a extremo del país, el documental propone una narración de los liderazgos de mujeres como base fundamental para el crecimiento de las regiones, reafirmando aquello de el desarrollo “será con las mujeres o no será”. La historia pasa por el conmocionante relato de las víctimas de delitos sexuales por parte Marco Tulio Pérez Guzmán, alias ‘El Oso’, jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia en el municipio de San Onofre, departamento de Córdoba y se traslada a la vida de las mujeres Andiamazónicas en el Putumayo, que han luchado por la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Mujeres como las que aquí se retratan han creado la propia visión del feminismo de su generación, luchando por la paz, la justicia, la dignidad, la verdad y la no repetición. Ellas han caminado durante décadas llevando a cuestas sus sueños y anhelos trabajando sin pausa para que cada día fuera mejor, por eso, la película no rehúye a las controversias, sino que aviva el surgimiento de ese liderazgo surgido de las mujeres, captura su espíritu luchador que no se dejó vencer por el dolor, y plasma la emocionante resiliencia y fuerza como referente e inspiración frente a las luchas y desafíos entorno a sus derechos que hoy resuenan con los acontecimientos del mundo.

Cuando las Aguas se Juntan narra una historia interminable que muestra cómo las mujeres siembran la semilla de la memoria y de la reflexión sobre la importancia de la no repetición en el horizonte de la sostenibilidad de la paz en Colombia. Además, explica a detalle el surgimiento de una Comisión de Género en los Diálogos de paz de La Habana, Cuba, con la entonces guerrilla de las FARC, la primera que existe en Acuerdos de Paz a nivel global, y que representó un orgullo nacional del movimiento de mujeres. El documental busca inspirar a otras experiencias y procesos sobre la importancia y el papel transformador que tiene la participación de las mujeres en la consecución de la paz.

Es urgente que la lucha y el trabajo de las mujeres no caiga en el olvido, según acotan ONU Mujeres y la Embajada de Suecia. Esta película es una apuesta por el reconocimiento y la memoria colectiva que hace que los derechos humanos de las mujeres sean posibles, reales y tangibles. Que no se queden solo en el sueño, sino que justamente se materialicen.

Esta es una película sobre mujeres activistas, hecha para inspirar a otras mujeres y hombres, para que los seres humanos luchen juntos por la igualdad y los derechos humanos.

Cuando las aguas se juntan: ¿cuándo se transmitirá y dónde?

‘Cuando las aguas se juntan: una historia de mujeres y paz’ se estrenará en salas de cine a partir del 9 de marzo y su premier oficial este 8 de marzo del 2023, Día Internacional de la Mujer, en la Cinemateca Distrital de Bogotá. Con su lanzamiento oficial la película iniciará su circuito en eventos nacionales e internacionales, así como una serie de muestras.

A nivel nacional el documental se transmitirá en ciudades como Barranquilla, Bogotá , Bucaramanga , Cali, Cartagena, Medellín, Pasto, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Soacha y Villavicencio. Por otro lado, a nivel internacional, el largometraje viajará hasta Perú, Ecuador, Costa Rica, Argentina, México y Brasil.