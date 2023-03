“Mi moto fue impactada con una bala”: los minutos de horror del atentado contra director de la UNP

Sobre las 10:30 de la noche de este martes, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, fue víctima de un presunto atentado en su contra, cuando se encontraba con un familiar.

Los hechos ocurrieron cuando Rodríguez arribaba a su casa luego de recoger a su hija de la Universidad y al momento de descender del vehículo, empezó el intercambio de disparos con cuatro delincuentes a bordo de una moto.

“Se presenta una situación donde el director de la UNP llega con su esquema de seguridad a su residencia y dos motocicletas con cuatro personas se enfrentan con ellos. Producto de este intercambio de disparos hay una persona muerta y el equipo de criminalística de la Policía judicial hizo la inspección para buscar material probatorio”, indicó el general Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Según las autoridades, la persona fallecida es uno de los señalados sicarios, que, hasta el momento, no se ha podido identificar. Asimismo, indicaron que los escoltas del director resultaron ilesos.

Los otros tres agresores lograron huir del lugar, pero uno de ellos se encuentra herido. Por lo que la Policía también está realizando una investigación en los Hospitales de la ciudad para dar con su captura.

“Mi moto fue impactada con una bala”: testigos narraron los minutos de terror que vivieron

En diálogo con CityvTv, dos jóvenes que estaban en el lugar de los hechos, narraron como vivieron la balacera, cuando terminaban de comer una pizza en un local comercial de la zona.

“Estábamos cenando en el Domino’s Pizza. Vi que se bajaba alguien de la camioneta y se escuda sobre la pared del local y empiezan a disparar. Ahí mi moto es impactada por el intercambio de disparos”, dijo una de ellas.

Su amiga, pensó que los sonidos de las balas correspondían “a las motos que totean muy duro”, pero “al momento de voltearnos estaban intercambiando balas”.

Tanto ellas como los empleados, se refugiaron detrás de las mesas. “Nos tocó tirarnos al piso porque como eso solo tiene vidrios y tratar de cerrar la puerta para que nadie se metiera”.

Ahora, la motocicleta quedó bajo custodia de las autoridades, pues puede servir de pista para encontrar a los responsables.

“Me bajé muy rápido”: director UNP

Augusto Rodríguez dio detalles del ataque que fue contra su esquema, pues “afortunadamente yo ya estaba cerrando la puerta”. Al parecer, este hecho estaba premeditado, pues el día anterior se percataron que lo estaban siguiendo.

“Vi aproximadamente cuatro. Siempre me demoro unos minutos bajado del carro como parte de mi rutina. Lo que ocurrió es que ayer me bajé muy rápido, Afortunadamente está bien, está conmigo y obviamente que fue fuerte, pero afortunadamente no pasó a mayores”, dijo el funcionario a Blu Radio.