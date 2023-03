Confusión entre los hijos de Petro: el otro Nicolás apareció y aclaró que no se refieren a él en la carta

La familia del presidente Gustavo Petro ha estado en el centro de una gran polémica debido a la carta que envió el mismo mandatario a la Fiscalía, en la que pide que su hijo, Nicolás Petro, y su hermano, Juan Fernando Petro, sean investigados.

Lo que busca el presidente con esto es que se defina si su familia tuvo alguna relación con las denuncias que se han conocido sobre visitas a las cárceles en el país para otorgarles beneficios o incluso pedirles dinero a antiguos narcos para ingresar a la Paz Total del Gobierno.

Esto, por el supuesto “cartel de abogados” que estaría desarrollándose desde hace meses.

Entonces, en redes sociales han empezado a atacar a Nicolás Petro y hasta le han sacado a relucir varios detalles de su vida personal.

Sin embargo, “el otro Nicolás”, como el mismo presidente lo llamó el día de su posesión, tuvo que salir a aclarar que en el documento su padre no se refiere a él (que se llama Nicolás Alcocer Petro), sino a su hermano Nicolás Petro Burgos.

“Quiero aclarar a la gente que no me conoce y a la opinión pública que en el comunicado hoy hecho por mi papá, no se refiere a mi, si no a mi hermano Nicolás Petro. Agradezco la prudencia antes de enviar mensajes o etiquetarme en publicaciones que afectan mi buen nombre”, dijo en Twitter.

¿Por qué Gustavo Petro tiene dos hijos con el mismo nombre?

No fue decisión del presidente tener dos hijos con el mismo nombre. Realmente se trató de una casualidad, pues Verónica Alcocer, su esposa actual, tuvo un hijo antes de conocer a Petro y se llama Nicolás Alcocer.

Recientemente, el presidente logró completar el papeleo para darle el apellido a este otro Nicolás, ya que lo considera un hijo más. Por eso su segundo apellido es Petro.