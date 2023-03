¿Eran amigas?: el chisme sobre exesposa de Nicolás Petro que armó debate en redes sociales

La discusión sobre Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro y diputado del departamento del Atlántico sigue abierta en la opinión pública debido a los recientes señalamientos de Daysuris Vásquez, su exesposa, quien lo acusó de recibir dinero de narcotraficantes para la campaña del Pacto Histórico. Ahora se conoce información sobre la relación que desató todo un debate.

Los señalamientos de Day Vásquez han dejado una ola de críticas en contra del diputado Nicolás Petro y por ende su padre, el presidente, quien solicitó que investiguen a su propio hijo por la denuncia de esta mujer.

Lea también: “No empiecen con que soy mujer dolida”: Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, responde críticas

Y es que Vásquez señaló que su exesposo habría recibido 600 millones de pesos de Santander López Sierra, alias el ‘Hombre Marlboro’, extraditado por narcotráfico y conspiración. Además, contó que también obtuvo 400 millones de pesos por parte de Alfonso Hilsaca, quien está siendo investigado por vínculos con organizaciones criminales como ‘Los Rastrojos’.

Por estos señalamientos, ahora en redes sociales se desató el debate en el que han comentado que alguna especie de venganza estaría cobrando Vásquez para con el diputado, luego de haberse separado. Ella misma contestó los señalamientos y pidió que no dijeran que “es una mujer dolida”, pero un chisme revelado por la periodista Vanessa de la Torre revivió el debate.

La periodista escribió un trino en el cual dice que el caso de Nicolás Petro está rodeado por “traición y dolor”. “La nueva novia del hijo del Presidente está embarazada. Era, además, amiga de la ex esposa”, añadió por medio de sus redes sociales.

Le puede interesar: Nicolás Petro será indagado por la Procuraduría tras denuncia de su expareja

Pero las críticas a la periodista no demoraron en llegar porque consideraron que no estaba aportando al caso y que es necesario respetar la vida personal de las personas involucradas en los escándalos. “Esos son temas personales!!!!! Cuando los periodistas vamos a entender la enorme diferencia entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad. Esta muy claro en la constitución por amor a Dios”, escribió el periodista Alejandro Millán.

“Que Vanessa se enfoque en el chisme es normal. Pero que toda una periodista como @MabelLaraNews le de like, sí me sorprendió”, también añadió otro usuario. “Yo me pregunto, cuál es la necesidad de meterse en la intimidad de la gente. Que la novia de la novia de la ex. Lo relevante es recibir dinero de narcos, lo demás, chisme de hola”, también se manifestó otra usuaria.