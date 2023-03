“Recibió 400 millones de Alfonso Hilsaca”: Day Vásquez exesposa de Nicolás Petro

Day Vázquez, exesposa de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia y diputado del Atlántico, en entrevista con la revista Semana, encendió el ventilador y acusó a su expareja de haber recibido dineros de forma irregular para la campaña presidencial de su padre. En la entrevista se menciona al exnarco Santander López Sierra y al empresario Alfonso Hilsaca.

La exesposa de Nicolás pidió protección tras la entrevista por parte de las autoridades y aseguró que el presidente Gustavo Petro no estuvo detrás del presunto entramado y que fue víctima de las conspiraciones de su hijo, quien “se habría quedado con todo el dinero recolectado y usa el nombre de su padre para pedir dinero y ahora fortalecer su poder en las regiones”.

“Primero, recibió dineros de personas que han tenido un pasado un poco oscuro. Del señor (Samuel) Santander López Sierra (alias el Hombre Marlboro). Estuvo extraditado 20 años (condenado por narcotráfico y conspiración). Eso lo sabe todo el mundo y ahora aspira a la Alcaldía, si no estoy mal, de Maicao (La Guajira). Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento”, contó Vázquez.

Según la entrevistada por Semana, Alfonso Hilsaca le habría dado 400 millones de pesos a Nicolás Petro, 200 primero y a los diez días, otros 200.

Vicky Dávila, directora de Semana, indagó si Nicolás Petro presuntamente habría captado más dineros de personas cuestionadas en sus regiones y Vázquez aseguró que sí.

“Sí, de algunos empresarios de Cúcuta, no tengo los nombres ahora, y también este señor (Nicolás) recibió una camioneta, la Tahoe. Sí la recibió. Él dice que es alquilada. De hecho, yo tengo la segunda llave de esa camioneta, porque él en un momento me dijo: “Esta camioneta es tuya”. Cuando tuvimos todo este problema de la separación, él me dijo un día: ‘Voy a mandar por la camioneta porque mi papá la necesita, me están pidiendo que apoye con el tema de seguridad en Cartagena, entonces te pido el favor que me prestes la camioneta y la devuelvo’”, respondió.

Y recalcó que “no devolvió la camioneta, o sea, nunca más volví a ver la camioneta. Él se moviliza en ese vehículo por las calles de Barranquilla. Creo que fue noticia nacional porque descubrieron de quién era la camioneta, de un mega contratista de Villavicencio, del Meta, esa camioneta sí la recibió”.

Para Vázquez, la lujosa camioneta pudo haber sido un pago para ayudar al oriundo del Meta en contratos con el Gobierno.

El Hombre Marlboro habría entregado dinero a Nicolás Petro

Dávila retomó la referencia a Santander López Sierra y los 600 millones de pesos que habría dado. Por lo que Vázquez contestó: “La hija de este señor Santander López Sierra es amiga de Nicolás desde hace muchísimos años. Esa muchacha, creo que de buena fe, y no de mala fe, acercó al papá con Nicolás y todo lo demás. Tuvimos una reunión en la casa de la hija en febrero o marzo del año pasado. Yo estuve presente en esa primera reunión, la casa queda en la 58 con 86 (en Barranquilla). Estuvimos ahí. El señor llegó con un hermano, de hecho tomamos una foto, no sé dónde está, la deben tener ellos, yo no la tengo. Ese fue el primer acercamiento”.

Como conclusión de esa reunión, según Day Vásquez, el Hombre Marlboro empezó a ayudar con el tema de la campaña a través de Máximo Noriega, actualmente candidato a la Gobernación del Atlántico y una las personas de confianza de Nicolás Petro. Noriega habría movido 600 millones de pesos para la campaña presidencial de Gustavo Petro en diferentes transferencias; sin embargo, este dinero nunca habría llegado al proceso electoral.

“No llegaba. Nunca llegó a la campaña. Por eso te digo, eso es ajeno a todo, nunca llegó la plata a la campaña. Nicolás se quedó con ella para comprar una casa. Una casa que costaba 1.600 millones de pesos. En Villa Campestre, Barranquilla”, aseveró Vásquez.

La casa alcanzó a pagarse un 60% inicial, 793 millones de pesos, a través de un tercero que firmó la compra venta del inmueble. “Eso para no comprometer el nombre de Nicolás, pero yo eché el negocio para atrás por obvias razones. Yo le dije: no, no puedo. Parte del dinero de lo que se entregó para esa casa lo tengo en un CDT. No se lo he devuelto a Nicolás. De hecho, él me quitó el esquema de seguridad por eso”, aseguró Vásquez.

Según la entrevistada, Nicolás Petro siguió pidiendo dineros a López Sierra después de las elecciones. “De hecho, les pidió una cabaña que ellos tienen, había pedido prestada la cabaña para algún tipo de reunión, no sé, y estaba pidiendo más dinero. Yo tengo el audio”, reveló, quien aseguró que las motivaciones del exnarco era apoyar para que el Pacto Histórico avale sus aspiraciones a la Gobernación de La Guajira o la Alcaldía de Maicao.