Crisis Viva Air: gestionan medidas cautelares para devolución de dinero y hospedaje a pasajeros afectados

La crisis de Viva Air y sus pasajeros todavía no se resuelve completamente y quienes buscaban viajar esperan soluciones ante la incertidumbre que ha generado el cese de operaciones de la aerolínea repentinamente el pasado lunes 27 de febrero. La compañía solicita que la Aeronáutica Civil apruebe su unión con Avianca para poder salvar su situación económica, pero hay un conflicto de intereses que está de por medio.

Son 19 aeropuertos del país en los que el cese de operaciones de Viva Air generó un caos en la movilidad aérea de pasajeros que ha provocado la presencia imperativa de la Superintendencia de Industria y Comercio, según señaló sobre lo sucedido el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

El Gobierno Nacional llevó a cabo una reunión este miércoles 1 de marzo en donde se habló sobre las maneras en que se garantizarán los derechos de los miles de usuarios que se quedaron sin volar a sus lugares de destino, concluyendo en que la Superintendencia de Industria y Comercio se encargará de proferir las primeras sentencias a favor de los pasajeros que no han podido tomar vuelos.

De esta forma, las medidas cautelares que se dicten por la Superintendencia pueden consistir en la devolución de dinero, la reubicación en otras aerolíneas o el hospedaje y comida a pasajeros afectados que lo necesiten.

¿Qué responde el Gobierno?

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, también comunicó que el Gobierno está adelantando gestiones para que se expidan medidas que reiteren a las aerolíneas en que deben brindar un servicio basándose en la experiencia favorable para los usuarios.

El director de la Aeronáutica Civil, Sergio Paris Mendoza, se dirigió a la ciudadanía pidiendo disculpas por la situación que “tomó por sorpresa” a la entidad y destacó que cuentan “con la colaboración de los aeropuertos y transportadores aéreos”. En medio de la situación, la Aerocivil también destacó que los pasajeros hacia Argentina y Perú.

Además, comunicó que “se va a cambiar el tamaño de la flota ofrecida en algunos casos para garantizar mayos disponibilidad de sillas en los operadores en ciertos destinos para poder transportar a las personas que aún esperan”. En este sentido, Avianca, por ejemplo, comunicó que tiene 5 aviones adicionales para ofrecer soluciones a los pasajeros afectados por Viva Air, además de ampliar el plazo de los tiquetes que pueden ser objeto de reclamación.

De igual forma, Avianca comunicó que por ahora está a la espera de que la Aerocivil tome una decisión y expresó que mantiene intacta su posición de que permitan la adhesión de ambas aerolíneas. Esta decisión se encuentra en jaque precisamente por la oposición del gremio a que se unan ambas aerolíneas, pues podrían monopolizar el mercado, acaparando el mercado y por ende, afectando al consumidor, según dijo a Publimetro Colombia Santiago Alvarez, CEO de Latam en Colombia.

Viva Air rompió el silencio tras abandonar la operación

La aerolínea emitió un nuevo comunicado en el que acota que sí habrían dado aviso sobre el cese de sus operaciones a las autoridades, en llamados que ponían la atención sobre la crisis financiera de la aerolínea. “Viva ha seguido las reglas de juego con toda confianza que el gobierno llegue a una decisión, pero después de meses de espera nos cambiaron las reglas de juego y ahora nos culpan por llegar a la conclusión que hemos estado advirtiendo por siete meses”, dice el comunicado.

De igual forma, la aerolínea se dirigió a los pasajeros diciendo que podrán estar atentos a futuras novedades en su página web y esperar instrucciones de la Aeronáutica Civil, que puso en marcha el plan de contingencia para mitigar dichas afectaciones.

El CEO de la aerolínea, Francisco Lalinde, brindó declaraciones en donde aseguró que priorizará a los colaboradores de la aerolínea. “Tenemos que ser realistas. En este momento tengo que darle prioridad a los compromisos que tengo con los colaboradores de Viva, que ha hecho un esfuerzo muy grande durante siete meses atendiendo la crisis con total calidad”.

Además, planteó un panorama desesperanzador al afirmar que la situación económica de la compañía no permite devolver el dinero a los pasajeros afectados. “Tuvimos récords de venta en pesos colombianos, pero cuando los convertíamos en dólar no podíamos generar la cantidad de dólares que la compañía necesitaba. No es un chantaje, es una posición real de la compañía” dijo Francisco Lalinde.

Por último, la aerolínea insistió en que lo mejor para su empresa es que se le permita unirse a otra más solida, mejor capitalizada y más grande para poder seguir operando, como lo es Avianca, grupo con el que han solicitado se apruebe la unión, frente a muchas oposiciones del gremio.