Susana Boreal desmintió consumir marihuana antes de entrar a plenarias: “no soy adicta”

Continúa la polémica, luego de que la representante a la Cámara por Antioquia, Susana Boreal, contara en una sesión del Congreso de la República que fuma marihuana todos los días. Esto en medio del debate por la regulación del cannabis para uso adulto en el país.

“Las legislaciones suelen ser mucho más atrasadas que las realidades sociales que nosotros estamos viviendo. Yo reivindico muchísimo, también, el derecho al ocio, el derecho al disfrute. Yo soy consumidora también de marihuana, bastante regular, de hecho todos los días”, argumentó en medio de la sesión de audiencia pública que se realizó este jueves 23 de febrero en la Comisión Primera de la Cámara.

Tras estas declaraciones, el representante a la Cámara, Juan Espinal, instauró una solicitud formal ante Comisión de Ética y Estatuto para que se tomen medidas en contra de Susana Boreal por asistir a las sesiones “bajo el efecto de sustancias psicoactivas”.

Sin embargo, según Boreal, en entrevista con W Radio, esto no es así y dice no consumir nunca antes de su trabajo. “nunca he fumado marihuana antes de nada. Lo hago específicamente para actividades recreativas, no lo he hecho en el trabajo, no lo hago antes de las plenarias, es un tema recreativo y medicinal”.

“Yo fumo todos los días”

En diálogo con el mismo medio radial, la congresista se defendió y aseguró que el consumo de cannabis “es una realidad” y no por ello debe haber estigma.

“Que yo diga que fumo todos los días, no quiere decir que tenga un problema de adicción. La reacción de la gente tiene que ver con un estigma que existe frente al uso del cannabis, ese estigma no existe frente a una persona que se fuma una cajetilla de cigarrillos todos los días. Hay que entender que esto es una realidad cultural”.

De esta manera, Boreal enfatizó la importancia de que la sociedad conozca los beneficios de esta planta natural a nivel médico. Eso sí, dijo, sin olvidar que puede ser un riesgo para cierto grupo poblacional en el país.