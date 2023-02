“No es mi novio”: Susana Boreal defendió a su asesor y negó que tuviera alguna relación con él

Recientemente se conocieron una serie de denuncias contra la hoy representante a la Cámara por Antioquia, Susana Boreal, durante su campaña por el Pacto Histórico, para llegar al Congreso.

Presuntos maltratos físicos y psicológicos; y la vinculación de su supuesto novio, Christian Guzmán, en su UTL (Unidad de Trabajo Legislativo), son algunos de los señalamientos hechos a través de redes sociales.

Precisamente sobre esto último, Boreal, en entrevista con W Radio, explicó y aseguró que no es su pareja sentimental. “Mi relación con él es de amistad. No es mi novio. No tengo novio. Ni ningún tipo de relación”.

Sin embargo, lo que también se cuestiona es que, según denuncia del simpatizante de derecho, Daniel Briceño, Guzmán cuenta con un contrato de ocho salarios mínimos, unos 9 millones de pesos y “solo acreditó 5 semestres de ciencia política y 3 años experiencia laboral firmada por Gustavo Bolívar en una certificación irregular”.

“No hay absolutamente ningún tipo de corrupción en la contratación de Christian como asesor. Él hizo 5 semestres de ciencias políticas y certificó la experiencia con Gustavo Bolívar. Christian tenía una relación de asesoramiento con Gustavo Bolívar desde el 2016 (…) dentro del movimiento social no necesita certificados para hacer lo que se hace”, argumentó la congresista.

¿Qué rol cumple este asesor?

La representante a la Cámara, indicó al ya citado medio radial, que Christian Guzmán trabaja los temas de estrategia política y relacionamiento, así como también el trabajo territorial.

“Él sí cumple con los requisitos. Él tuvo buenas notas, pero tuvo una serie de situaciones, acreditadas por Bienestar Universitario, que lo obligaron a abandonar la carrera (…) pero la sociedad no tiene en cuenta las situaciones personales que tienen los estudiantes en un país con tantas carencias”.

Y resaltó que “él (Guzmán) tiene toda la legitimidad en la campaña, él fue el coordinador de la estrategia, él defendió el documento estratégico que permitió que tuviéramos un monto mayor”.