Maduro dice que hará turismo “hasta para extraterrestres” en pro del desarrollo de Venezuela

El gabinete presidencial de Venezuela acaba de recibir una particular orden por parte del mandatario de ese país, Nicolás Maduro, que les pidió impulsar tanto el turismo que a ese país lleguen hasta “los extraterrestres” para vacacionar. El presidente señala, convencido, de que ese será el pulmón económico del país vecino con Colombia en medio de su crecimiento económico.

“El turismo es el arma secreta del crecimiento de una nueva economía sustitutiva de la economía petrolera, (...) para que el turismo internacional nos deje la platica que antes nos dejaba el petróleo, tenemos que avanzar mucho más”, acotó el presidente en medio de sus declaraciones durante un acto oficial.

Maduro acotó que como ahora hay ovnis en Estados Unidos, entonces que se va a traer a extraterrestres para Venezuela, además de acotar que el turismo desde ser hasta de nivel “galáctico, si se puede”.

“El turismo es el arma secreta del desarrollo del nuevo modelo económico venezolano, de la nueva etapa del renacimiento económico de Venezuela. Turismo, turismo, turismo y más turismo. Turismo nacional e internacional y si se puede galáctico también, que vengan los extraterrestres. Ahora que hay ovnis en Estados Unidos ¿han visto? Globos y ovnis, que vengan los extraterrestres a Venezuela”, provocando risas en el evento y en las redes sociales también.

“Si, turismo cuando no te cobre en estado Táchira 25 dólares un almuerzo”, “Lo peor es no poder reír demasiado ya que su versión colombiana no tarda en salir con alguna cosa similar”, “Que se vengan los extras” y “Jajaja si que vengan y se lo lleven a él y todo su gabinete”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe mencionar que el mandatario aseguró que la ocupación hotelera llegó “casi al 100 %” de la capacidad durante las festividades del Carnaval de Venezuela, el cual, según argumentó “ha permitido seguir promoviendo con mucha fuerza el turismo interno”.