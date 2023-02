“Amiga cálmate y sánate”: Francia Márquez responde a María Fernanda Cabal

La vicepresidenta Francia Márquez se ha vuelto noticia en los últimos días por un video en el que se le ve llegando en helicóptero al condominio en el que ahora vive. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, ha utilizado sus plataformas para difundir información sobre los gastos de la vicepresidenta y el lugar en el vive. La vicepresidenta respondió los señalamientos.

El video en vivo en redes sociales fue compartido por la vicepresidenta este miércoles 22 de febrero, en el que aclara varias de las cosas que han dicho sobre ella, entre esas un helicóptero que la desplazó hasta su lugar de residencia en Dapa, corregimiento del municipio de Yumbo, ubicado a las afueras de la ciudad de Cali. Su llegada quedó registrada en un video que se ha hecho viral en redes sociales y por esto han venido reclamando a Márquez su gasto en transporte.

“La señora Maria Fernanda Cabal, que malintencionadamente está furiosa. Le digo: amiga, cálmate que ese veneno te hace daño para tu ser, sánate. El odio que llevas por la gente humilde es algo enfermizo”, dijo para comenzar a responderle a la senadora.

Francia Márquez dice que sí vive en Dapa

Luego, Márquez explico que actualmente sí vive en Dapa, en el mismo lugar en donde le han notificado que vive la familia y la mamá de la senadora María Fernanda Cabal. “Yo no estoy yendo a la casa de su mamá a tocarle la puerta a pedirle nada. No le estoy diciendo a su familia que me paguen los servicios y el arriendo, lo estoy haciendo con mi sueldo y eso no es un delito”, agregó.

También explicó que la casa en la que actualmente vive con su familia es una casa alquilada en ese condominio y que llegó allí en medio del desespero de no encontrar una vivienda con las condiciones adecuadas de seguridad para su familia, ahora que ha recibido varios ataques e intentos de homicidio. Un conocido se la alquiló y y ahora vive allí junto a su familia.

La vicepresidenta explica por qué llega en helicóptero a su casa en Dapa

Sobre sus trayectos en helicóptero, Márquez explicó que hace varias semanas recibió un atentado en el departamento del Cauca, en donde intentaron detonarle explosivos mientras se desplazaba por carretera rumbo a su corregimiento en el municipio de Suárez. Desde eso utiliza los recursos del estado, como helicópteros, para trasladarse cuando las condiciones de seguridad son preocupantes.

Incluso, acotó que el presidente le pidió que utilizara los recursos disponibles para salvaguardar su seguridad y que el helicóptero “solo se tarda 5 minutos” en llevarla a su casa desde la base militar ubicada en Cali.

La vicepresidenta le respondió directamente a la senadora y expresó: “el problema suyo es de clase, lo que no acepta que una mujer como yo humilde y afrodescendiente ahora esté viviendo en el sector donde vive su familia. Ese es su problema, no es mío entonces resuélvalo usted”.

Por último, se dirigió a la ciudadanía y expresó que ella no pretende robarse los recursos del Estado, sino que cubre sus gastos con su salario. “De mi no esperen corrupción ni el robo a recursos del Estado. Aquí seguimos para avanzar con el Gobierno del cambio”.