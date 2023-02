“Es un paro político”: Hugo Ospina dice que NO apoya paro de taxistas este 22 de febrero

Este miércoles 22 de febrero se llevará a cabo una jornada de paro de taxistas convocada por diferentes sectores del gremio que se movilizarán en todo el país. Al respecto, el líder gremial Hugo Ospina se manifestó al respecto y dijo que él NO convocó cese de actividades para quienes hacer parte de su organización y que no apoya las movilizaciones.

El Presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, Hugo Ospina, señaló a Publimetro Colombia que no apoyará las manifestaciones que organizaron taxistas a nivel nacional para este miércoles, puesto que es un “paro político” y porque “se le piensa hacer un paro al Gobierno Nacional por el tema de la ilegalidad y quien debe controlarla son los alcaldes y secretarios de Movilidad”.

El líder gremial acotó que su organización sigue por la vía del diálogo social con el Gobierno Nacional. “Y aclararle a la opinión pública y al gremio de taxistas, Hugo Ospina no ha convocado a ningún cese de actividades”, agregó.

Además, indicó que apoyaría un paro que se convocara si el Gobierno legalizara la prestación del servicio de pasajeros en vehículos particulares y motos e incluso admitió que en este caso se mantendría con su posición de bloquear los aeropuertos del país. Pero sostiene que no es cierto que el Gobierno no regule, sino que se debe gestar una movilización contra las administraciones locales por no aplicar las regulaciones que ya hay, pues la prestación del servicio en vehículos particulares y motos no está permitido.

“Hagamos un paro, pero contra los alcaldes, que son unos alcahuetas sin vergüenzas. Hay que demandarlos penalmente por prevaricato por acción y omisión porque no le están dando cumplimiento a las normas. Si vamos a parar, paremos con argumentos”, también adicionó en declaraciones para Cacica Stereo, de Valledupar.

Hugo Ospina pide que el Gobierno aclare que ya ha regulación y que se apliquen las normas

“Espero que el Gobierno Nacional sea claro ante la opinión pública y el gremio de taxistas. Las plataformas tecnológicas en Colombia ya fueron legalizadas (...) Por medio de estas normas ya fueron legalizadas ante el Ministerio de Transporte 24 plataformas tecnológicas”, argumentó. En este sentido, pidió al Gobierno que aclare si lo que se pretende en el Congreso es que vehículos particulares y motos presten el servicio público de pasajeros en Colombia.

“Esto daría pie para que se acabe la chatarrización en Colombia en los vehículos de servicio público tipo taxi, los cuales tienen que chatarrizar un taxi viejo para un vehículo nuevo. Que nos digan si cualquier carro viejo puede prestar el servicio”, añadió.

Adicionalmente, Ospina pidió a las autoridades que se cumpla el artículo 49, literal A de la Ley 336, que exige la cancelación de matrícula a vehículos particulares y motos que presten servicio no autorizado. “Este mismo artículo dice que quien preste el servicio no autorizado por multa debe pagar 700 millones el propietario, el conductor y a la empresa de plataformas y también deben ser multados los usuarios de acuerdo al artículo 9, númeral 4 de la Ley 105 de 1993”, concluyó.

En este sentido, el líder gremial cuenta que si hay que hacer un paro es contra las alcaldías y secretarías que no estén cumpliendo con la regulación y que no apoyará las movilizaciones precisamente porque hay mucho desconocimiento de las normas por parte de sus compañeros taxistas. “Tenemos unos líderes que desconocen el ordenamiento legal y jurídico y manda a muchos conductores a paro de taxistas ‘porque el Gobierno Nacional no nos cumple con la ilegalidad‘. Mentira, son los presidentes de estas organizaciones sindicales en cada ciudad que por desconocimiento de la Ley no atacan a los alcaldes”, dijo.