Paro de taxistas: nuevamente habrá mesa de diálogo entre gremio y Gobierno

Los taxistas a nivel nacional convocaron nuevamente movilizaciones a nivel nacional que se tomarán las principales ciudades del país el próximo 22 de febrero. Previendo esta movilización, el Gobierno Nacional convocó una reunión con este gremio justo un día antes, ¿logrará evitar la movilización?

Las aplicaciones de transporte, abuso de autoridad policial y la tarifa mínima hacen parte de los reclamos que tiene el gremio de taxistas en el país para salir a manifestarse la semana que viene y exigir al Gobierno Nacional que regule las plataformas, que para ellos configurarían una competencia desleal.

Ante este panorama, el Ministerio de Transporte anunció que convocó al gremio a una mesa de diálogo para el próximo martes 21 de febrero, en donde se planea llegar a un consenso para evitar las movilizaciones que generarían una gran afectación a la movilidad en las capitales del país.

“El Ministerio de Transporte estará a la espera de la designación de los voceros y/o representantes, con el objetivo de escuchar las solicitudes y motivaciones que los han llevado a promover la jornada, dialogar sobre las problemáticas que los aquejan y así buscar soluciones efectivas y concertadas, para beneficio de quienes hacen parte del sector del taxismo”, confirmó la entidad.

En este sentido, convocaron la mesa de diálogo previendo que esta pueda alivianar los ánimos para las movilizaciones que se llevarían a cabo y por las cuales el Gobierno dice estar abierto a solucionar los problemas que se han venido presentado en el gremio. Por esto, se conoce que la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el gremio se dé sobre las 2 de la tarde del próximo 21 de febrero.

Se dividen las ideas al interior del gremio de taxistas

Cabe mencionar que al interior del gremio también han habido choques con los ideales que defiende Hugo Ospina, líder altamente sonado y visible, al que criticaron por declaraciones hechas en medios nacionales. Manuel Gil, presidente del Sindicato de Taxistas de Bogotá, destacó que “nosotros el gremio de taxistas a nivel nacional nos movilizamos por el inconformismo que tenemos con esta ilegalidad que está desbordada en todo. Prestan servicio público carros particulares y motos”, según dijo a la Revista Cambio.

Sin embargo, explicó que Ospina propuso una movilización que bloqueara los aeropuertos y eso realmente no se acordó en la Asamblea Nacional que se hizo al interior del gremio por medios virtuales. Por último, destacó que ellos no están en contra de los usuarios sino que es en contra de la ilegalidad “no es el mensaje que queremos enviarles a nuestros usuarios, no faltaba más, si nosotros vivimos de nuestros usuarios. Por tal motivo, no los podemos atacar a ellos por la falta de competitividad que nos está provocando esta ilegalidad”.