En la cima de Bogotá: Influencer ruso hizo lo que ningún colombiano y captó increíble vista

A diario se conocen fotografías únicas de Bogotá, pero las última espectacular toma de la ciudad tiene una particularidad y es que no es de un fotógrafo bogotano, ni siquiera colombiano. Un influenciador ruso se atrevió a escalar el punto más alto de la ciudad para mostrar cómo se ve desde allí.

@raskalov, Vitality Raskalov, es el usuario de este fotógrafo en Instagram, el cual parece aficionado a sacar fotos de los puntos más altos de cada una de las ciudades que visita. Para el caso de Bogotá, se conoce que este corresponde al edificio Bacatá, que tras barios años de retraso en su construcción, se posicionó como el rascacielos con más altura en la capital.

Su torre de 67 pisos y 216 metros de altura; y otra de 56 pisos y 167 metros de altura, hacen parte de las construcciones de torres más altas de Bogotá y a pesar de que tiene serias denuncias por parte de sus residentes tiene el punto más alto que pueda conocerse en Bogotá.

Aún con algunas intervenciones de construcción, se puede ver el edificio Bacatá en el centro de la ciudad de Bogotá desde varios puntos de la ciudad y hasta su punto más alto se atrevió a subir el influenciador ruso Vitality Raskalov, que hace parte del colectivo de fotógrafos rusos On The Roofs (En Los Techos, en español), conocido por escalar edificios clandestinamente y hasta secuestrar vayas LED sin autorización.

Su canal de YouTube, con más de 1.28 millones de suscriptores, muestras las hazañas que realizan en diferentes partes del mundo y Bogotá no fue la excepción a sus visitas. En el video grabado en la capital del país se puede ver al hombre en el punto más alto de una pequeña torre de concreto construida en la terraza del Bacatá que a penas alcanza para sentarse él solo y que tiene una luz indicativa de la cima del edificio.

En el video capta una increíble vista de Bogotá a su alrededor y hasta en un punto más alto gracias a su dron que él mismo conduce desde este punto. “GM from the top of the world | Bogota, Colombia”, escribe el influenciador y fotógrafo. “Desde la cima del mundo, Bogotá, Colombia”, traduce el mensaje.