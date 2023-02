¿Y el Metro? Así muestra la Inteligencia Artificial cómo se vería Bogotá en el año 2060

Hace unos años muy pocas personas sabían que era la Inteligencia Artificial, también conocida como IA (AI en inglés), ahora con el avance veloz que ha tenido la tecnología este tipo de herramientas ha llegado a más personas y aunque no se ha masificado si hay páginas web que ayudan a hacer proyecciones basados en IA. Un ejemplo de esto que se ha vuelto viral en los últimos meses, son los dinosaurios con profesiones.

Lea también: Si se pregunta ¿de dónde salieron los dinosaurios con profesiones? acá le contamos, además, le diremos como hacerlos

Estos profesionales prehistóricos fueron creados por ‘The AI Dreams’, quien tiene cuentas en las redes sociales TikTok e Instagram, allí cuenta con miles de seguidores. Estos animales son generados gracias a la popular, inteligencia artificial, llamada Midjourney, allí basta con poner unas cuantas palabras y la tecnología hace la magia devolviendo una ilustración en forma de dinosaurio.

También le puede interesar: Mienten las mentiras: Están estafando con supuesto aniversario de Crepes

En internet se pueden encontrar diferentes herramientas que permiten crear simulaciones basadas en la información que les suministra una persona. El usuario de Twitter @CARLIWI compartió diferentes imágenes en las que explica “Le pedí a una IA que hiciera imagenes de Bogota en el año 2060 y esto fue lo que me mostró”, según las imágenes se puede ver a una Bogotá no muy diferente a la actual, incluso no tiene metro, como en la actual.

Le pedí a una IA que hiciera imagenes de Bogota en el año 2060 y esto fue lo que me mostró: pic.twitter.com/TTC5i6hMmk — CARLIWI (@CARLIWI_) February 13, 2023

Claro que esto último es porque el usuario no le pidió que incluyera un metro, uno de los temas que más controversia ha causado en los últimos años en la capital. Por eso, le pidió en una nueva simulacion a la Inteligencia Artificial, que en este caso sí incluyera el tan anhelado metro en Bogotá y así quedó la imagen.