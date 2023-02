“¿Cuál es su director?”: consejero Danilo Rueda intimida a periodista tras sesión en el Congreso

Un altercado se presentó en este lunes 20 de febrero en el marco de una sesión de la Comisión de Paz en el Congreso de la República. Tras ser solicitado enérgicamente por la prensa, el consejero Danilo Rueda intimidó a los periodistas y quedó grabado en video.

Los hechos se presentaron a la salida de la sesión en la tarde de este lunes, cuando el consejero para la Paz, Danilo Rueda se dirigía hacia la salida del recinto. Pese a la intención de varios medios de comunicación de entrevistarlo, el consejero se resistió y no contento con eso intimidó a la periodista Angie Camacho, de Noticias Caracol.

En un video que ya se ha difundido en redes sociales se puede ver cuando los medios de comunicación tratan de abordar a Rueda al interior del Congreso. “Comisionado por favor, no huya como siempre (...) Regálenos un minuto por favor”, le dice la periodista Camacho al consejero.

“Por favor con respeto”, dice el consejero. “Claro que sí”, le responde la periodista y rápidamente procede a hacerle la pregunta. Este la corta y le dice “No, no, no. ¿Cuál es su director?”, como una forma de amenaza. Uno de los periodistas le reclama que el consejero no ha dado declaraciones en tres meses y a pesar de eso é decide seguir su camino y no responder preguntas.

A pesar de la intimidación, la periodista le responde que su director es Juan Roberto Vargas, en Noticias Caracol, “¿Lo quiere llamar?”, también le contesta. El periodista Sebastián Casas, de RCN Radio, compartió el video en redes sociales y rechazó lo ocurrido.

”Comisionado, Rueda, con el mayor de los respetos, usted sabe que hace tiempo no atiende a los periodistas, a medios, preguntas, todo se limita a comunicados y videos, sin posibilidad de preguntar y controvertir. La Paz total requiere respuestas”, escribió el periodista por medio de sus redes sociales.