Cancillería colombiana responde al gobierno peruano, tras declarar “persona no grata” a Gustavo Petro

El 17 de febrero de este año, tras varias discusiones en el Congreso de Perú, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue declarado oficialmente “persona no grata” en ese país. 72 votos a favor, 29 en contra y 7 abstenciones fue el resultado dela votación de la moción que buscaba la declaración oficial.

El presidente Petro ha sido criticado por la excandidata presidencial y líder política de derecha del Perú, Keiko Fujimori, quien dijo literalmente al presidente colombiano: “No meta su nariz roja en el Perú”, además de llamarlo “guerrillero”, ya que el máximo mandatario ha hecho varios comentarios sobre el país, luego que su presidente Pedro Castillo fuese destituído y tomara su cargo Dina Boluarte, quien por cierto, también ha criticado a Petro diciéndole: “Dedíquese a gobernar Colombia que sus calles se están llenando de protestas”.

Ante las declaraciones de las dos mujeres y la oficialización de la moción que declaró “persona no grata”, al presidente Petro, la Cancillería colombiana decidió pronunciarse a través de un comunicado oficial. En este, la entidad dice que: “interpreta que ese es un acto de carácter político del órgano legislativo del Perú que no compromete al pueblo y, por lo tanto, no afecta la histórica relación con la hermana nación”.

Además, la entidad hizo alusión ha la situación política por la que está pasando el país, afirmando que, “reitera su confianza en que la democracia y el Estado de Derecho se impondrán en el Perú para alcanzar las soluciones a la actual coyuntura”. Aunque en Perú el presidente colombiano es “persona no grata”, de igual forma, la Cancillería colombiana “confía en que, en el marco de las históricas relaciones de hermandad y buena vecindad entre Colombia y Perú, se continuará el trabajo conjunto para promover los intereses comunes”.