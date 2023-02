Radiografía de las marchas a favor y en contra de Petro: son más los colombianos que critican su Gobierno

Las marchas a favor y en contra de Gustavo Petro y sus reformas terminó siendo un termómetro político entre el Gobierno y la oposición, aunque desde el oficialismo insistieron en que las marchas del martes no se hicieron con ese fin.

Pero sea cual sea la excusa, lo cierto es que las mismas convocatorias del 14 y 15 de febrero terminaron demostrándole al presidente y su Gabinete que son más los colombianos que están inconformes con los cambios que han planteado en los casi seis meses que llevan en el poder.

El reporte de la misma Policía Nacional indicó que en la marcha de la oposición se registró una mayor asistencia. Tanto así que las cifras por poco se duplicaron en el segundo día de manifestaciones.

El jefe nacional del servicio de Policía, general Tito Castellanos, señaló que el martes 14 de febrero “se realizaron en todo el territorio nacional 108 actividades de manifestaciones públicas en 91 municipios de 27 departamentos y la ciudad capital”. Esto, para un total de 28.099 personas aproximadamente en todo el país.

Mientras que el 15 de febrero, día en el que salió la oposición, “se realizaron 44 actividades, entre las cuales hubo 26 marchas, dos movilizaciones, 10 concentraciones, en 24 municipios de 19 departamentos y la ciudad capital. Aproximadamente 47.000 personas se manifestaron”.

Rechazo a la Reforma a la Salud en Internet

Más de 32.000 personas ya hacen parte de la ‘firmatón’ digital en la que manifiestan su inconformismo y preocupación frente al proyecto de ley que busca una reforma al sistema de salud.

La iniciativa ciudadana le pide al presidente Gustavo Petro y a la ministra Carolina Corcho que protejan, mejoren y fortalezcan el sistema de salud, pero no al costo y remesón que propone la reforma. “Este documento de ser aprobado en el Congreso debilitará y deteriorará el servicio y la atención”, aseguró uno de los firmantes.

Es la organización Change.org la encargada de hacer la medición a este tema en las redes sociales y en Internet con el fin de dar a conocer la posición y opinión de los colombianos frente a esta coyuntura.

Si bien los expertos en salud coinciden que la reforma tiene un mensaje menos radical y extremista del que se había pensado, lo cierto es que aún genera muchas dudas y resistencia entre los ciudadanos.

La ‘firmatón’ en Change.org (https://www.change.org/ProtegerElSistemaDeSalud)

En contraste, unos 11.000 ciudadanos respaldan la reforma en otra firmatón

Rocío Rojas, una docente que, pese a que pertenece a un régimen especial, abrió recién una petición en Change.org, no sólo con el propósito de apoyar la mencionada reforma, sino también para exigir un verdadero cambio en el sistema de salud que le quite poder a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para que no se sigan quedando con los recursos de los ciudadanos.

Con el #LaSaludNoEsNegocio (https://www.change.org/abolicióndelaLey100ya), esta bogotana se hizo viral en redes sociales y ha conseguido el apoyo de más de 11.200 personas que han firmado digitalmente su iniciativa.

“La ley 100 creó a las EPS, que no son más que intermediarias que se quedan con más de la mitad del presupuesto destinado para la salud en Colombia, ocasionando la crisis más grande que afecta el sistema: la iliquidez. En el momento la mayor parte de hospitales públicos están en total quiebra y abandono, los empleados siguen subcontratados y se encuentran en condiciones laborales caóticas, ni hablar del servicio prestado a los usuarios”, afirmó Rojas.