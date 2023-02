“Este fanático misógino no puede ser director de la Policía”: rechazan a general Sanabria por foto

Una vez más, el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, está en el ojo de la polémica por sus publicaciones a través de sus redes sociales.

El primer hecho ocurrió a principios del mes de octubre de 2022, de cara a la celebración de Halloween. En esa fecha, Sanabria publicó un estado en su WhatsApp personal, donde rechazaba esta jornada y la calificaba como satánica.

“Halloween no es una fiesta ‘inocente’ es una fiesta a la hechicería, al paganismo. No podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios”.

Ahora, este domingo 12 de febrero, el director de la Policía, publicó en su cuenta de personal de Twitter -que describe su cargo y cuenta con un enlace directo a la Institución- una fotografía en el que se ve a una pareja acostada, pero ella se le ve como si estuviera casi muerta.

Sanabria, además, compartió la imagen junto a un fragmento de la Biblia que resume que las mujeres pueden caer en pecado si se divorcian y si el hombre se casa con una mujer divorciada.

“San Mateo 5, 31-32: “Pero yo les digo: El que se #divorcia de su #mujer, excepto en caso de unión #ilegal, la expone a cometer #adulterio; y el que se casa con una mujer abandonada por su #marido, comete adulterio.”

Los comentarios en rechazo tras esta publicación

Su publicación no pasó por desapercibido, y varias personalidades han rechazado sobre todo la imagen, calificándola de misógina.

“Este fanático misógino no puede ser director de la Policía Nacional de un estado laico”. “Lo que trina el director de la Policía Nacional de Colombia…”. “El Director de la Policía Nacional nos considera impuras, zombies y adúlteras. Y después se preguntan por qué las mujeres no denunciamos acosos y abusos...”.

Incluso la senadora, Angélica Lozano, se refirió al hecho. “Gr. @henryproteger discriminar mujeres divorciadas envía grave mensaje desde su rol de director nacional de Policía. Miles de personas a su cargo pueden interpretar válido maltrato hacia ellas, no acudir a su llamado”.