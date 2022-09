Director de Policía dice que Halloween es una fecha satánica y enciende las redes

La celebración del mes de Halloween ya se acerca y por cuenta de muchas personas religiosas, las redes sociales se empiezan a llenar de imágenes y contenidos que señalan que es una fecha satánica, que se presta para todo tipo de rituales paganos. Lo que ha sorprendido a la ciudadanía en las últimas horas son los gestos en redes sociales que indican que el coronel Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, se suma a este tipo de personas.

La polémica se desató porque en su estado de WhatsApp, el general publicó una foto en la que replica que “Halloween es una estrategia satánica, para inducir a los niños al ocultismo”. De igual forma, en la imagen se puede leer un artículo de La Biblia en el que se habla de Dios y los demonios: 1 de Corintios 10:21.

También le puede interesar: ¿Por qué renunciaron?: salida masiva de diferentes rangos en la Policía Nacional

“Halloween no es una fiesta ‘inocente‘, es una fiesta a la hechicería y al paganismo”, también se lee en la imagen compartida por el general en su cuenta de WhatsApp. En la leyenda que compartió en la imagen también se puede ver que el oficial escribe otro artículo de La Biblia.

Tras las varias críticas que recibió, el general se defendió y expresó que no debería ser molestado por sus creencias. En entrevista para Blu Radio, Sanabria replicó el artículo 18 de la Constitución de Colombia. “Desde el punto de vista personal, artículo 18 de la Constitución: nadie será molestado en razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas ni actuar contra su conciencia”, dijo.

¿Por qué director de Policía dice que Halloween es satánico?

El director de la Policía también fue cuestionado por los periodistas nuevamente y acotó que su creencia en que Halloween es satánico es una convicción y que es su derecho constitucional creer en eso. En la emisora también dieron a conocer un viejo video en el que el general cuenta una anécdota que sucedió en un Halloween de 1999 y que lo marcó en su carrera como Policía.

Lea también: ¡Qué tal! Perritos del fiscal Barbosa son escoltados y transportados en carro oficial

“Capturamos a dos muchachos que infortunadamente estaban en medio de sectas satánicas. Los capturamos porque ellos habían secuestrado un niño de siete años que participaba en esta celebración satánica del Halloween. No tenía ni idea que estaba relacionada con el Halloween ni le veía ninguna situación anómala porque la publicidad nos lo vendía como una situación normal”, se le escucha decir al hombre en el video, extraído de una entrevista para el canal cristiano Tele Amiga.

“Ese día marcó mi vida para siempre por dos razones: la primera porque veía a ese niño en uno de mis hijos y lo débiles que son los niños cuando se enfrentaban a situaciones orquestadas por el mal, y lo segundo, porque yo le preguntaba separadamente a cada uno de ellos el por qué lo habían hecho. Ellos decían que habían recibido la orden de Satanás de hacer un rito sagrado ese día, y yo decía, ¿por que ese niño? La respuesta de uno de ellos me traumatizó -porque ese niño no es bautizado. Le dije: ustedes cómo saben que no es bautizado ¿Ustedes lo conocen? Y dijeron no, es el signo del no bautizo y él lo tiene ¿Y cómo saben? Y dijeron: nuestro Dios Satanás nos lo dice” — Director general de Policía, Henry Sanabria, en entrevista para Tele Amiga

“Ese día marcó mi vida para siempre por dos razones: la primera porque veía a ese niño en uno de mis hijos y lo débiles que son los niños cuando se enfrentaban a situaciones orquestadas por el mal, y lo segundo, porque yo le preguntaba separadamente a cada uno de ellos el por qué lo habían hecho. Ellos decían que habían recibido la orden de Satanás de hacer un rito sagrado ese día, y yo decía, ¿por que ese niño? La respuesta de uno de ellos me traumatizó -porque ese niño no es bautizado. Le dije: ustedes cómo saben que no es bautizado ¿Ustedes lo conocen? Y dijeron no, es el signo del no bautizo y él lo tiene ¿Y cómo saben? Y dijeron: nuestro dios Satanás nos lo dice”, prosiguió en medio de la entrevista el ahora director de Policía.

Lea también: Se busca: Policía pide información sobre manifestante que le dijo “simio” a Francia Márquez

Las redes sociales se encienden por declaraciones sobre Halloween de Henry Sanabria

El oficial de Policía ha sido cuestionado en redes sociales y han sugerido que el general no debería opinar sobre estos temas desde su ejercicio como funcionario público. “General Henry Sanabria, director de la Policía, opinando de Halloween y de Homosexuales ?? De razón la Moral y el orden interno están como están”, dijo un usuario sobre el tema.

“Y para los que dicen que es una opinión personal, no lo es. Acá está con el uniforme de la Policía y hablando en nombre de la Policía sobre lo satánico que es Halloween y cómo la Policía debería combatirlo”, también compartió el video de la antigua entrevista del general la editora de W Radio, Johana Fuentes.

“Sale a criticar y fustigar el día del Halloween y en su condición de católico, cristiano y mariano no fue capaz de defender el atentado a la catedral primada de Bogotá, desconcierto”, fue el comentario de otro usuario. “Aja, y el @DirectorPolicia le declara la guerra al Halloween, en parte tiene razón, pero que deje eso quieto y cuide la iglesias católicas”, también opinó otro internauta.

Y para los que dicen que es una opinión personal, no lo es. Acá está con el uniforme de la Policía y hablando en nombre de la Policía sobre lo satánico que es Halloween y cómo la Policía debería combatirlo. https://t.co/O9sDVE95TC — Johana Fuentes M. (@JohaFuentes) September 28, 2022