Médico que realizó la cirugía de joven que murió tras rinoplastia habló de lo sucedido

El 27 de enero falleció una joven de 21 años en el departamento de Santander, luego de someterse a una rinoplastia que a priori no es una intervención que representa mayor riesgo y con el paso del tiempo se ha vuelto muy popular, tanto en hombres como mujeres. Además al considerar que era una mujer de esas edad, no se imaginaba que fuera a tener un final como el que tuvo.

Karen Julieth Cárdenas, fue intervenida en un centro de salud de alta complejidad ubicado en el municipio Floridablanca, de acuerdo a lo informado por su hermano a la emisora Blu Radio, “ella ingresó a las 5:00 de la mañana, a las 7:00 am empezó el procedimiento y a la 1:30 de la tarde terminó la cirugía, y de inmediato la mandaron para la casa algo que nos parece muy extraño, luego se desmayó y tratamos de reanimarla y la llevamos a un centro de atención, pero fue inútil”.

La joven fue atendida en el Hospital Los Comuneros de la ciudad de Bucaramanga, en donde no pudieron salvar su vida, “nos parece muy extraño porque los médicos encontraron sangre en los pulmones, la tráquea y el esófago, por esa razón no podía respirar”. Medicina Legal, aún no ha dado el informe oficial sobre la muerte de la joven, lo que está esperando la familia para saber si de algún modo hubo negligencia médica en el centro médico en donde la operaron.

¿Qué dijo el médico que operó a Karen?

De acuerdo a un familiar de la joven, el médico envío una nota de voz “fue un audio con el sentido pésame y dice que se hizo todo de la mejor manera, esperar”, hasta ahora es lo único que se ha sabido en relación de la muerte de la joven. “Como toda cirugía plástica, al igual que una cirugía convencional tiene un riesgo quirúrgico, cada uno de nosotros como paciente tiene unos antecedentes de importancia, entonces en este momento tenemos que esperar el dictamen de la necropsia para poder conocer la causa especifica de la muerte”, dijo Luis Felipe Tarazona, director de Vigilancia y Control de Salud de la Gobernación de Santander.