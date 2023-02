La red social que John Poulos olvidó cerrar y que muestra contenido junto a Valentina Trespalacios

El caso de Valentina Trespalacios no deja de conmocionar al país entero y el caso bien conocido por la opinión pública sigue generando diferentes temas de conversación. Ahora se conoce la red social que el señalado asesino de la reconocida DJ habría olvidado cerrar cuando huyó del país.

John Poulos, ciudadano estadounidense, es el nombre que ahora este en el ojo de la justicia colombiana luego de que intentara escapar el mismo día que a Valentina Trespalacios la asesinaron. La reconocida DJ fue hallada en la tarde del pasado domingo 22 de enero al interior de una maleta dentro de un contenedor de basura y ahora este hombre se enfrenta a un proceso judicial en la cárcel La Picota de Bogotá.

La maleta coincide con las características de la que trajo en su poder el norteamericano Poulos, a su llegada al país por medio del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. En medio de la investigación se han conocido este y más detalles que indicarían que él es el principal responsable del atroz crimen cometido en contra de la reconocida DJ.

En redes sociales aún no paran de hablar de varios de los detalles que rodearon el comportamiento de Poulos luego de, presuntamente, cometer el crimen. Dentro de estos se encuentra su intención de huida, pues al salir del país, Poulos cerró sus redes sociales, eliminó de contactos a la familia de la DJ y compró varios tiquetes de avión para irse al otro lado del mundo.

Sin embargo, hay una red social que Poulos habría olvidado cerrar y la cual incluso contiene interacciones que muestran su vida junto a Valentina Trespalacios. En Twitter, específicamente, el usuario @ptrain67 no tiene interacciones desde el pasado 9 de enero, 10 días antes de que Poulos pisara suelo colombiano, pero muy probablemente pertenece al hombre.

Dentro de las interacciones que ha hecho esta cuenta está, incluso, una foto junto a Valentina Trespalacios en México, a donde habrían ido a pasar unas vacaciones juntos. Poulos tiene una curiosa interacción al respecto, pues con esta foto responde a un mujer que pregunta cuál es la primera cita más loca que han tenido.

“Invited a Colombian woman on vacation without meeting her first - now we’re getting married”, respondió el ciudadano estadounidense a la pregunta con esta foto. “Invité a una mujer colombiana de vacaciones sin conocerla primero, ahora nos casamos”, traduce su mensaje junto al momento capturado que lo muestra a él señalando una pirámide y a ella sacando la lengua con un gesto en su mano.

En las interacciones posteriores y actuales de la foto incluso se encuentra la de la mujer que había hecho la pregunta a la él respondió, quien lo insulta y se muestra impactada por la noticia del asesinato de la DJ.