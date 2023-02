Ladrón recibió contundente ‘paloterapia’ por ciudadanos caleños que intentaban defender sus negocios

El hurto en distintos lugares del país se ha convertido en el principal dolor de cabeza por parte de los ciudadanos, quienes buscan defenderse de los ladrones. Los cuales aprovechan la más mínima oportunidad para “hacerse amigos de lo ajeno”. Aunque en repetidas ocasiones, las autoridades le han pedido a la ciudadanía no tomar justicia por mano propia, esto al parecer, no ha sido suficiente, pues buscan que los delincuentes no vuelvan a repetir la situación.

En las últimas horas, se conoció un nuevo caso en el que la ciudadanía, golpeó a un hombre en Cali. De acuerdo con las primeras informaciones que se dieron a conocer a través de las redes sociales, el presunto ladrón ingresó a un reconocido centro comercial de esta ciudad, en donde buscó robar varias de las pertenencias de estos locales.

Sin embargo, los dueños de estos establecimientos se percataron de la situación y decidieron tomar cartas antes de que las autoridades hicieran presencia en el lugar. Además, se conoció que el hombre alcanzó a ser golpeado por varios vendedores de este centro comercial. Minutos más tarde, la policía hace presencia para evitar que el presunto ladrón fuera linchado por los ciudadanos.

Posteriormente, se observa como los uniformados intentan sacar al hombre del sitio, este cuenta con la camisa rasgada y varias heridas en distintos puntos de su cuerpo. A pesar de la presencia de las autoridades, algunos hombres siguen propinándole varias patadas y puños al hombre e incluso logran agredir a uno de los policías que buscaba proteger al victimario.

Por su parte, el hombre buscó correr hacia la patrullada para evitar seguir siendo golpeado. El hecho se presentó a plena luz del día, lo que produjo que un gran grupo de personas se reuniera en este sitio. Finalmente, resulta desconocido si el presunto ladrón fue judicializado o, por el contrario, fue dejado en libertad horas más tarde.

Ante la viralización del video, varios internautas indicaron que esta resulta ser la única forma de frenar la inseguridad que se presenta en las calles. Según ellos, las autoridades se quedan flojas a la hora de tener penas ejemplares en medio de los hurtos que se presentan en las diferentes ciudades del país.