Marbelle relató la ‘tusa’ que por poco acaba con su vida y hasta la recordó con famosa canción

Marbelle es una reconocida cantante de música tecnocarrilera, ranchera y balada pop. Aunque ha generado controversia por sus declaraciones sobre el actual gobierno de Gustavo Petro, esto no ha sido impedimento para que no haga parte de la televisión colombiana nuevamente, pues se le ha visto siendo parte de ‘La Descarga’ junto a Santiago Cruz, Maía y Gusi.

Además, de este proyecto también se encuentra haciendo parte de ‘Planchando el despecho’, junto a reconocidas actrices como: Majida Issa, Yolanda Rayo y Llona. Las integrantes de este grupo musical han estado enfocadas en promocionar su show en los distintos medios nacionales con el fin de que cada una de sus funciones puedan ser vendidas completamente.

La artista aseguró que esta se dio hace algunos años y al parecer, ella se encontraba muy enamorada de su pareja para ese momento. Seguidamente, la intérprete de ‘Adicta al dolor’, indicó que la ‘tusa’ que más le dolió fue la que duró 4 meses, en medio de esta, no solía salir a la calle, solo deseaba quedarse en su casa llorando e incluso su apetito se perdió, pues debido a la tristeza que sentía por ese momento logró perderlo que manera casi que completa.

Asimismo, Marbelle aseguró que suele ser muy radical en sus decisiones: “Cuando digo no más es no más”. Seguidamente, la artista dejó claro que este proceso logró darle un poco en su ego, sin embargo, optó por no revelar mayores detalles al respecto de la identidad del hombre y las condiciones en que se dieron sus relaciones.

Luego de hacer este tiempo de catarsis, logró superar de la mejor forma posible aquel desamor, logrando retomar cada uno de sus proyectos musicales, su vida social y también, el compartir con su familia y sus hijas. Minutos más tarde, enfatizó que las tusas le han permitido descubrir algunas canciones entre ellas, se destaca ‘Besos usados’, las cuales dejan ver, aquellos sentimientos y recuerdos que tiene.