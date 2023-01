Aparece hombre que dice ser el verdadero novio de Valentina Trespalacios

Varios chats de conversaciones entre amigos de Valentina Trespalacios y con el mismo John Poulos revelaron la existencia de otra persona en la vida de la DJ tras su asesinato. Al parecer, la joven llevaba una relación sentimental desde hace un tiempo con otro joven colombiano.

Se cree que ella pudo haber viajado a Aruba con esta persona y ese sería el motivo por el que Poulos decidió venir a Colombia y confrontarla.

Sin embargo, nadie imaginó que entre los planes de Poulos estaba el asesinato de Valentina Trespalacios poco antes de irse del país.

Tras una semana desde la muerte de la joven, apareció el hombre que dice ser el verdadero novio de la DJ. Ante las autoridades contó cómo era su relación con Trespalacios.

El medio City Tv publicó imágenes de la declaración del hombre ante las autoridades, a quienes dijo que habló con ella por última vez el 21 de enero a las 2 de la tarde, a través de una red social. “Ahí le reclamé por una fotografía que ella publicó de una cena y le pregunté con quién estaba y me dijo que con un amigo”.

Y continuó: “Entonces yo después viajé a Medellín a cenar con dos amigas, subo un estado en redes y después Valentina me reclama y se pone furiosa. Me dice que no va a desperdiciar los últimos días que íbamos a estar juntos y me escribe que nos quedaban pocos días juntos y que tenía que decirme algo en persona”.

El último mensaje que él le escribió a la DJ fue cuando se enteró de su asesinato. “Dime que no es verdad”, le dijo.