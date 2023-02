Con firma de su mamá, Juan Daniel Oviedo comenzó a recolectar y oficializó candidatura a la Alcaldía de Bogotá

“Para que todo sea transparente”, fue lo que dijo la mamá del exdirector del DAN, Juan Daniel Oviedo, cuando estaba firmando la tabla en la que tendrá que recolectar las firmas suficientes para lanzarse oficialmente a la candidatura por la Alcaldía de Bogotá.

El hombre ya había dado avisos desde el año pasado de que se lanzaría a la carrera y en Publimetro Colombia ofreció su primera entrevista sobre algunas de las propuestas que estaría dispuesto a desarrollar en la ciudad de Bogotá.

Este 7 de febrero, Oviedo recolectó la primera firma y fue dé la persona que más le inspira confianza, su madre. Durante toda la jornada, comentó que estarán recolectando firmas a lo largo del Parque Nacional.

“Es importante insistir en que como medida de consistencia estamos llevando a cabo un proceso de recolección de firmas. Debemos insistir en que este es un movimiento independiente, en donde el verdadero jefe de este proceso son los ciudadanos, pero también la consciencia personal mía de aportar a las visiones alrededor de lo que más nos agobia en la ciudad: movilidad, seguridad y pobreza”, argumentó en la presentación oficial de su candidatura Oviedo.

Para finales del mes de abril, Oviedo expresó que espera presentar oficialmente las firmas ante la registraduría y para el 29 junio arrancar oficialmente la carrera por la Alcaldía de Bogotá, en el marco de la campaña que durará 4 meses.

Oviedo da pistas sobre Metro en Bogotá

Oviedo declaró que es necesario respetar el principio de construir sobre lo construido y que por consiguiente es necesario respetar la contratación existente y que está andando a un avance del 18%.

“Hay que tener conciencia de la escasez de los recursos públicos. Los recursos que quiere invertir de más el presidente Gustavo Petro, 15 o 17 billones sirven para otorgar a un año de subsidio a adultos mayores en pobreza que quiere el presidente”, aseguró.

Lo que propone Oviedo sobre la seguridad

Además, comento que tiene el propósito de “recuperar la confianza entre el sistema judicial y la fuerza pública. Para que ese deterioro que hemos visto con la alcaldesa Claudia López se pueda recuperar”.

En este sentido, explicó que no solo buscará desplegar integralmente la fuerza pública, sino también de mayor pie de fuerza en materia de policía judicial, fiscales y jueces, “para que podamos garantizar que los crímenes en Bogotá son judicializados y que eso mejore el sentimiento de la ciudadanía que alrededor de la justicia las cosas están funcionando”, agregó.

Por último, Oviedo expresó que “tenemos que resolver los problemas más importantes de la ciudad, que no tienen color político, que no son de Uribe, que no son de Petro, sino de hombres y mujeres que dan todo de sí a diario para trabajar y ayudar a sus familias”.