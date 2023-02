El Metro de Bogotá ha generado grandes diferencias entre al alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro quien este lunes 6 de febrero le respondió a la mandataria sobre sus declaraciones a diversos medios de comunicación sobre la afectación que tendrían las obras contra los habitantes de Suba y Engativá.

La alcaldesa dijo que: “a mí me sorprende ahora que si el fuera que queremos más Metro subterráneo, entonces, no entiendo por qué el Gobierno Nacional sale amenazar a Bogotá, Suba y Engativá; que son 2 millones y medio de personas humildes, de Tibabuyes, El Rincón; a decirles que no, que si la Alcaldía se niega a cambiar arbitrariamente el contrato de la primera línea, pues nosotros congelamos la plata de la segunda línea que es subterránea. Eso no tiene sentido”, afirmó.

“Solo escuchamos frases altisonantes de la alcaldesa en las emisoras”: Petro responde a Claudia López

Sobre estas afirmaciones el presidente Petro le respondió a la alcaldesa Claudia, en su cuenta de Twittter.

“La plata para la segunda linea del metro de la que habla la alcaldesa es una vigencia futura de la Nación que arranca en 2028 con 23 billones. Nuestro gobierno termina en el 2026″, afirmó Petro.

Esto en respuesta a estas declaraciones de la alcaldesa en BLU Radio. “Si el problema fuera ese, entonces por qué nos amenazan con quitarnos la plata de la segunda línea del metro. Le van a quitar la plata a Suba y Engativá”.

En Twitter Petro respondió que “por estas razones abrimos unas mesas de acuerdo con la alcaldesa, una técnica y la otra jurídica, y cuando esperaba su reunión, solo escuchamos frases altisonantes de la alcaldesa en las emisoras. Así no se hobra un proceso tranquilo y técnico que iba en favor de Bogotá”.

Las preocupaciones de Claudia López con el Metro de Bogotá

Con respecto al Metro, López dijo que “en el convenio en el que aseguramos la plata de la segunda línea, la que es subterránea, también se aseguraron los recursos para una obra muy importante de Bogotá Región, que es la calle 13″.

Sobre esta avenida dijo que: “la calle 23 es un trocha, todo el que entra y sale por ahí, sabe que esa vía es un desastre. 35 billones de pesos, de los cuales hay 2 billones asegurados para hacer una nueva calle 13, de 10 carriles, con andenes, con ciclorrutas, que beneficie no solo a Fontibón y Kennedy sino a toda la sabana occidente de Cundinamarca”.