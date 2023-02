“¿Por qué el Gobierno Nacional sale a amenazar a Bogotá?”: Claudia López

Este lunes, 6 de febrero, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, habló de la situación actual en la que se encuentra el contrato firmado para la construcción del Metro. La mandataria aseguró que con esta pelea política se afectarían cerca de 2 millones y medio de habitantes de Suba y Engativá.

Puede leer: Buscan a conductor que dejó abandonada a una mujer inconsciente en plena calle de Bogotá

La alcaldesa dijo que: “a mí me sorprende ahora que si el fuera que queremos más Metro subterráneo, entonces, no entiendo por qué el Gobierno Nacional sale amenazar a Bogotá, Suba y Engativá; que son 2 millones y medio de personas humildes, de Tibabuyes, El Rincón; a decirles que no, que si la Alcaldía se niega a cambiar arbitrariamente el contrato de la primera línea, pues nosotros congelamos la plata de la segunda línea que es subterránea. Eso no tiene sentido”.

Gobierno Nacional amenaza a Bogotá con no hacer el Metro

Luego, dijo que “si lo que de verdad queremos es un metro subterráneo, ¿por qué estamos amenazando el metro subterráneo de Suba y Engativá? Pero no solo eso, en el convenio en el que aseguramos la plata de la segunda línea, la que es subterránea, también se aseguraron los recursos para una obra muy importante de Bogotá Región, que es la calle 13″.

Sobre esta avenida dijo que: “la calle 23 es un trocha, todo el que entra y sale por ahí, sabe que esa vía es un desastre. 35 billones de pesos, de los cuales hay 2 billones asegurados para hacer una nueva calle 13, de 10 carriles, con andenes, con ciclorrutas, que beneficie no solo a Fontibón y Kennedy sino a toda la sabana occidente de Cundinamarca”.

La mandataria de los bogotanos advirtió que hacer un cambio en el contrato implica riesgos jurídicos, fiscales y penales.

“Nuestra recomendación jurídicamente, dice el consorcio, es adicionar, no parar lo que hay, porque no se estaría cambiando construir un viaducto de 24 kilómetros y 16 estaciones, que es el objeto del contrato. Lo que estaríamos haciendo es adicionar más”, explicó.

La solución es hacer extender la construcción y hacer tres estaciones más subterráneas de la 72 a la 100, porque se corre menos riesgo jurídico y no se modifica el objeto ni las reglas de selección del contrato.