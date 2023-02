“Dio la espalda para guardarse el pene”: otra joven fue víctima de acoso sexual en TransMilenio

A través de su cuenta en Twitter, la joven, Daniela Muriel, narró los angustiantes momentos que pasó al interior de un bus de Transmilenio, cuando se dirigía a su trabajo.

Cuenta que fue víctima de acoso sexual este viernes en la mañana, por parte de Carlos Alberto Vargas Suárez, a quien señala como responsable.

“Hoy me pasó lo que pensé nunca me iba a pasar a mí. Este señor, tenía restregando su pene conmigo. No sabía qué hacer, tenía miedo y preciso se bajó en la misma estación que yo”.

Ante este hecho, Daniela decidió pedir ayuda a un uniformado de la Policía, que lo siguió para interrogarlo.

“Él salió tan normal, como si no pasará nada. Lo cogí por el hombro diciéndole ‘¿qué si se iba a hacer el huevón?’ Me miró y no paró hasta que lo cogió el auxiliar y estaba tan nervioso porque pensó que no iba a pasar nada”.

La víctima recalcó que el presunto agresor ocultaba su rostro para evitar que ella le tomara una foto y negaba la acusación a las autoridades.

Sin embargo, ella se dio cuenta cuando Carlos Vargas, “dio la espalda para guardarse el pene dentro de su pantalón porque lo tenía tapado con la maleta”.

Por su parte, la Policía le pidió sus documentos, pero la joven cuestionó su accionar que no habría sido de manera diligente ni con enfoque de género para atender su caso.

“Lo único que hizo la @PoliciaBogota fue decirme ‘¿va a colocar la denuncia? Porque no podemos hacer más’. Le dije ‘¿en serio? Pues obvio voy a denunciar, no lo paré para que solo le tomarán los datos’”.

Daniela, dice que el patrullero anotó sus datos en la aplicación de notas de su celular, “dizque porque iba a poner el caso”.

Finalmente, se desconoce que pasó con el aparente agresor. Mientras la Secretaría de la Mujer conoció la denuncia y le pidió se contacte con la entidad, para brindarle los servicios de la Línea Púrpura.

Asimismo, Transmilenio respondió a su cuenta de Twitter, “para poder proseguir con el protocolo correspondiente”.

En 2022, un informe de la Veeduría Distrital, encuestó a 3.089 mujeres mayores de 14 años, revelando que cada 8 de 10 mujeres que viven en Bogotá han sufrido algún tipo de acoso o abuso sexual en algún momento de su vida cuando han estado en la calle y el transporte público.

Para ellas, los lugares más inseguros son los buses y estaciones del sistema de Transmilenio, como los paraderos del SITP. “En Transmilenio por la aglomeración dentro de los buses, uno siente que lo van a tocar o incluso palabras obscenas”, aseguró una ciudadana para Caracol Radio.

Líneas de atención por violencias basadas en género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía