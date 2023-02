“¡Respetá!”: aplauden a profesor que dio tremenda ‘cantaleta’ a estudiante que dice groserías

Las redes sociales se encienden por cuenta de una grabación hecha por alumnos de un colegio en el que se pude escuchar y ver a un profesor que, iracundo, regaña a un estudiante por decir groserías al interior de la institución.

El hombre ha recibido muy buenos comentarios en redes sociales luego de la ‘cantaleta’ que le dio al estudiante que se mostró paralizado ante el regaño de su profesor en su cara. En el video publicado por una plataforma de Noticias en redes sociales se puede observar al hombre regañando duramente, sin utilizar palabras vulgares, a un estudiante que, al parecer, dice groserías y trata mal a quienes están al interior de la institución.

El profesor, en medio de un ataque de irá, le grita al joven en la cancha del colegio, frente a sus compañeros que están formados alrededor, que respete y que deje de decir groserías en la institución. “Aquí no se dicen groserías, ‘brother’. ¡No se dicen! ¡Punto!”, comienza su intervención en el video el profesor.

Los hechos se presentaron específicamente en un centro educativo de la ciudad de Cali “Decílas afuera, andá, madreá todo lo que se te dé la gana, pero aquí, respetá. Una, dos, tres, cuatro, la semana pasada, la antepasada, desde el primer día que te vi. En la cafetería, en el pasillo, acá, ¡no jodás!”, se le escucha decir también al docente.

El docente además aprovechó para enviar un mensaje a los estudiantes que también dicen groserías en el colegio. “¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¿Cómo te lo tengo que decir, así? Respetá, respetá… y va para todos los que dicen groserías”, concluyó.

El regaño del profesor ha tenido buenas reacciones en las redes sociales, pues ha sido felicitado por no permitir este tipo de conductas en la institución. Pero también algunas personas manifestaron no estar de acuerdo con el tono del docente. “Excelente así es! Qué pensó él que grabó, que le iba a caer encima al profesor, pues se fregó, muy bien, profe!”, “Así se habla, bien profe”, “De alumno fui, bastante indisciplinado. Quizás un regaño de esos me hubiera servido mucho, adelante profesor el se lo agradecerá” y “Excelente profesor ! Así debe hacer con todo alumno grosero, en la casa deben ser muy permisivos”, son algunos de los comentarios positivos que ha recibido.

“Gente justificando los gritos de ese “profesor”. ¿Todo bien en casa?” y “No se justifica los gritos del profesor”, también fueron algunos otros comentarios que recibió el profesor tras la viralización del video.