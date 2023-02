Profesor universitario es viral al ayudar al hijo de su alumna con la tarea: “Eso es vocación”

Para una madre estudiar, trabajar y atender a sus hijos no es tarea fácil. En muchas ocasiones se ven obligadas a llevarlos a todos lados porque no tienen quien los cuide o los recursos no dan para pagar a una cuidadora.

En Durango, México, Yareth Blanco trabaja en la mañana como intendente y en la tarde estudia en la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación. Se lleva a sus dos hijos a las clases para no dejarlos solos en casa.

Profesor conmueve al ayudar a los niños

En una tarde de clase, una de sus compañeras, Priscila Esparza, le llamó la atención que el profesor que les imparte clases, muy amablemente se tomó el tiempo para ayudar al hijo de su alumna con la tarea.

Todos en clases quedaron conmovido a ver al profesor explicando con toda su paciencia la pequeño la duda que tenía y Priscila lo grabó y lo subió a las redes sociales, específicamente a Facebook.

El video se hizo viral de inmediato y fue publicado con un mensaje que enterneció a los internautas: “Estamos en una Escuela Normal de Lic. En Educación Física y una compañera tiene que traer a sus hijos para no dejarlos solos en casa, y este profesor del que orgullosamente soy alumna, también le ayuda con su tarea”.

Esto es vocación, dicen los internautas

El profesor que se llama Ricardo, comprende lo difícil que es la situación de esta madre que estudia el sexto semestre de Licenciatura en Educación Física y se ofrece gustosamente a ayudar a sus hijos con las tareas más difíciles.

El video ha sido compartido más de 2 millones de veces y los internautas están orgullosos de la vocación del profesor universitario y de su cariño hacia los niños.

“Felicidades maestro, hay algo muy importante en usted y eso se llama vocación”, “Ojalá y muchos sigan el ejemplo de este profesor”, ¡”Es un gran ejemplo para nuestra sociedad Qué grande!”, “Mándele todo mi respeto a su maestro”, “Ese es un buen maestro y excelente Mexicano, que orgullo!!”, son algunos de los comentarios en el video que publicó una alumna.