“Nunca ha leído la constitución”: ‘lapidan‘ en redes a rectora que prohibe celulares y cabello largo

Un montón de prohibiciones se han vuelto noticia a nivel nacional luego de las declaraciones de una rectora de colegio en Huila que le cantó la tabla a los padres de familia y a los estudiantes. “Si no quiso..., lléveselo para otra institución”, es el mensaje claro que le da la mujer a los acudientes y que ha generado controversia.

Los hechos se presentaron en medio de una Asamblea General en la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero, ubicada en el municipio de Rivera, en el departamento del Huila. La rectora, Olga Narváez fue enfática en las prohibiciones que tiene el colegio, las cuales muchos consideraron exageradas, pues hasta el celular y el cabello largo están en la lista.

La rectora incluso tocó el tema de la libertad de expresión y explicó a los padres de familia que si sus hijos no quieren cortarse el pelo, entonces que se los lleven para otra institución. “La pérdida del año, el encuentro de amoríos, todo se debe por esos celulares, padres de familia: queda prohibido en el manual de convivencia traer equipos tecnológicos, no se aceptan celulares, cachuchas, pelo largo o de todos los colores, ni con cosas finas”, acotó la dirigente de la institución.

Además, la rectora aconsejó a los acudientes y les indicó que se pueden llevar a sus hijos a otros colegios si estos no están dispuestos a cambiar su aspecto físico para cumplir con el manual de convivencia que ella estableció. “Los padres de familia que dicen de la libre personalidad, es que la libre personalidad es que yo sea una persona de bien, no una persona con esos cabellos largos, morados, rojos verde, el estudiante que no acepte la institución no le sirve, no obligue a su hijo, si no quiso cortarse el pelo, la institución no le sirve lléveselo para otra institución”, agregó.

Por otro lado, la mujer también agregó que los estudiantes van allí a estudiar y no a hacer “turismo” por la institución. “Estudiante que llegue aquí, empiece a mariposear, hacer turismos por toda la institución a que viene, yo no voy a permitir que los docentes andes detrás de ellos, muchos están escondiéndose o jugando, no lo voy a permitir, no somos policías, ni celadores para andar detrás de ellos, estudiante que no entró a clases yo lo voy a mandar para la casa”, dijo.

Al respecto, usuarios en redes sociales han criticado fuertemente a la dirigente del colegio. “Esta ‘rectora’ NUNCA se ha leído la constitución”, dijo al respecto el usuario Pedro Bula. “Los manuales de convivencia escolares no van por encima de la Constitución Política. Que los padres se unan y le pongan su demanda. A limitar el desarrollo y expresión de nuestras infancias a otro lado”, también opinó otra usuaria en redes sociales. “Una tutela y queda mansita mansita”, también comentó otro usuario.