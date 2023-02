A la cárcel: John Poulos tendrá que esperar preso el proceso por asesinato de la DJ Valentina Trespalacios

Este jueves se desarrolló la audiencia preliminar en el caso del asesinato de DJ Valentina Trespalacios en la cual se definiría el paradero del principal sospechoso del crimen, John Poulos. El juez 59 penal municipal de Bogotá decidió, tras argumentaciones de las partes, que el implicado deberá aguardar el proceso en su contra bajo medida de aseguramiento en centro carcelario, pues una detención domiciliaria da lugar a que el implicado reincida en el crimen o evada la justicia.

Tras varios días de audiencias preliminar que incluyeron la imputación y la revisión de medida de aseguramiento en contra del señalado asesino, el ciudadano estadounidense que era pareja sentimental de la joven para el momento del crimen, deberá ir a la cárcel mientras avanzan las audiencias en su contra.

Tras la exposición de varias pruebas recopiladas por la autoridad judicial en el marco de la investigación, en donde están 900 horas de video de cámaras de seguridad, la necropsia hecha al cadáver de Valentina Trespalacios y una línea de tiempo construida con testimonios sobre lo sucedido antes y después del asesinato de la joven, el juez tomó como decisión la medida de aseguramiento adecuada para el caso.

El juez acotó durante la audiencia de este jueves 2 de febrero que las pruebas dejan pocas dudas de la responsabilidad de John Poulos en el crimen en contra de la reconocida DJ, de la cual su cadáver fue hallado al interior de una maleta de propiedad de John Poulos en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón.

Al respecto del caso, el juez también destacó el grado de inferencia razonable de la autoría de John Nelson Poulos en el feminicidio, lo que permite concluir que fue él y no otra persona persona quien cometió los lamentables hechos. Cabe mencionar que el ciudadano estadounidense fue acusado con dos delitos: feminicidio agravado y ocultamiento, alteración u destrucción de material probatorio.

El togado también reiteró en que a pesar de que legalmente el implicado no podría evadir la justicia por el confiscamiento de su pasaporte, nada impide que ilegalmente decida abandonar el país. “Su salida (pues fue retenido en Panamá) del país no refleja otra cosa si no su falta de sujetamiento a la justicia”, acotó.

Cabe mencionar que Juan Manuel Falla, abogado del implicado, también expuso que tiene una extrema preocupación por la seguridad de su defendido y que solicita que en caso de que se le dictamine una medida de aseguramiento pueda permanecer en las instalaciones de la Fiscalía. De no ser posible esto, el abogado solicitó que a Poulos se le asigne un esquema de extrema seguridad en el centro carcelario para evitar un daño a su integridad.